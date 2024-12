Fuerte discurso de Rolando Graña: Defensa a sus colegas y dardos a Milei

Embed - A24.com en Instagram: "#GPS con @rolando_gps recibe el premio al MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL ¡Felicitaciones a todo el equipo! Y gracias por seguir confiando en nosotros." View this post on Instagram A post shared by A24.com (@a24noticias)



Bonelli y Novaresio coincidieron como Rolando Graña

Por otro lado, quienes también aprovecharon la ocasión para manifestarse en contra de las violentas reacciones del Presidente fueron Marcelo Bonelli quien ganó el galardón más importante por A dos voces y Luis Novaresio que se quedó con la terna "Mejor conducción masculina" por el año 2022.

El conductor de TN, quien además fue distinguido por "Mejor labor periodística masculina" del 2023, sobre el cierre de la ceremonia, dijo: “Siempre hay agresiones de la política, hay roces siempre. Ahora, hace diez años y va a pasar más adelante, pero nuestra respuesta siempre tiene que ser el trabajo honesto, sincero, transparente y cumplir con nuestro rol. Que los demás digan lo que quieran”.







Por su parte, su colega que se desempeña mediante la pantalla de LN+ cuando le tocó subir a retirar su premio, manifestó: "Estamos pasando es un momento tan poco, tan creativo a los que se sienten creativos, insultándonos. Ya lo hemos pasado".

“Para mí el insulto califica al insultante, no al insultado. Nos toca otra vez seguir preguntando, seguir inquiriendo, seguir buscando, seguir teniendo curiosidad. Quiero compartirlo con mis tres compañeros de terna, a los que admiro, a Pablo Rossi que está por aquí. A Diego Sehinkman, un talento. Y a Baby que casi nos casamos, pero elegimos a otras parejas, por suerte. Sos un ejemplo de laburante y nunca me voy a olvidar la generosidad cuando me vine a trabajar", sumó.



