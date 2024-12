Edgardo Kueider y edificio Live destaparon el tema: ¿políticos, jueces y contratistas viviendo juntos?

Allí, habitaba el ex senador nacional Edgardo Kueider quien es propietarios de tres unidades a través de su empresa Betail. También, tiene dos cocheras.

En la icónica construcción adquirió un departamento la diputada nacional de Unión por la Patria Carolina Gaillard.

“Lo compré en pozo cuando tuve un accidente en mi auto y me indemnizaron” se excusó.

En el listado de propietarios, figura registrada una vivienda como propiedad de Patricio Busti, nombre de uno de los hijos del tres veces mandatario provincial.

También, el edificio quedó en la mira de la justicia por el caso de enriquecimiento ilícito que involucró a José Allende, ex diputado provincial del PJ y secretario general de UPCN Entre Ríos desde los años '90. Allende fue condenado en septiembre de 2022 a dos años de prisión condicional por haber amenazado en 2017 al periodista Martín Carboni, titular del sitio Noticia Uno

Formosa: Gildo Insfrán tiene su propio “edificio del poder”

Sus dos hijas habitan la Torre Costanera, la más alta de la provincia.

Cuenta con fuerte seguridad privada y “amenities”.

En sus 15 pisos se construyeron 47 departamentos que tienen vista privilegiada al Río Paraguay, en un territorio en el que los barrios privados prácticamente no existen.

Como en Formosa las declaraciones juradas no son públicas y las tierras son entregadas por el propio gobernador, cualquier investigación se vuelve complicada.

Ni el primer mandatario provincial, ni su ex mujer son propietarios de forma directa pero Sofía y Yanina Insfrán, hijas de la pareja, residen de manera permanente. Ambas tienen altos cargos públicos.

La que más departamentos tienen en la torre a su nombre son los dueños de una empresa llamada Pilaga Construcciones. Es la sociedad que se encargó del proyecto de la obra desarrollado entre 2012 y 2015. El presidente de la misma es Héctor Mario Romay, ex cuñado de Insfrán y ex ministro de Obras Públicas.

Neuquén: Rincón Club de campo

Cuenta con una estricta custodia las 24 horas del día.

Tambièn viven referentes como Omar Gutiérrez, ex gobernador de la provincia, y Mario Severini, otro de los "hombres fuertes" neuquinos..

El intendente actual de la ciudad capital y vecino es Mariano Gaido.

Jujuy: Los Perales terminó con la grieta

Los ex gobernadores Eduardo Fellner (PJ) y Gerardo Morales (UCR) tienen casas sobre la avenida principal Arturo Illia.

En calles aledañas residen ex funcionarios, jueces y fiscales.

Además, han dicho presente en el barrio el Intendente de la Capital, Raúl Jorge y el ex intendente José Luis Martiarena.

Country “Abril”, Hudson, Buenos Aires

Es una pequeña ciudad para deportistas ya que cuenta con 10 canchas de tenis, 3 de fútbol, una de paddle, una de hockey, otra de squash y una de básquet, un gimnasio, un club hípico y una cancha de golf de 18 hoyos.

Allì, se destaca “la casa del Dragón”, de Walter Carbone, ex director de Administración de la Jefatura de Gabinete de Daniel Scioli.

Carbone sorprendió a todos cuando en un allanamiento judicial se comprobó que un enorme dragón de lata ubicado en el jardín de entrada escondía una caja fuerte.

Según el ex funcionario, se utilizaban como sitio de almacenamiento de bidones de cloro para las piletas.

"No me quemés": dragones para esconder cajas fuertes

A pocos metros, su vecino era Alberto Pèrez, ex jefe de gabinete del gobernador Daniel Scioli coordinador en 2015 de la campaña presidencial del ex motonauta. El predio estaba a nombre de su mujer.

Otro vecino “conocido” era Andrés Galera, mencionado en la causa del ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López como su testaferro. El turco Jorge Asís solía bromear: “con De Vido y con Galera estos tipos le cobran a cualquiera”.

Hizo mucho ruido en esa zona tan tranquila el empresario Carlos Tomeo, un verdadero pack man para comprar casas en ese barrio cerrado. Sumó más de una decena de propiedades. Tomeo fue procesado y embargado por varios millones de dólares. En su casa hallaron un botín incalculable.

Entre sus habitantes también se encuentra el Juez Federal y candidato a la Corte Suprema Ariel Lijo y algunas comunicaciones realizadas por el hermano del magistrado, Alfredo, en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman quedaron registradas en la antena del country Abril.

Armó mucho revuelo en “Abril” un tal Ignacio Álvarez Meyendorff, financista narco colombiano detenido en 2011 en una causa por tráfico de cocaína en submarinos.

Asimismo, el periodista y ex candidato a diputado nacional por el PRO, Fernando Niembro.

