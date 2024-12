"El presidente Milei no cree en valores democráticos ni pluralidad"

En esa misma línea, puso en duda el concepto que el propio Milei se adjudica sobre "liberal libertario", ya que en su última participación pública en Europa (cuando viajó a un encuentro partidario organizado por Giorgia Meloni) "expresó claramente que no hay lugar para la disidencia en su partido político. Eso es un pensamiento autoritario y poco pluralista", dijo.

"En ese discurso en Italia, diciendo que había que respetar la línea del partido, creo que en ese acto fue la última expresión en la cual Javier Milei termina de enterrar su espíritu liberal", agregó.

El diputado usó el ejemplo de la ponencia de Milei en Europa para explicar o tratar de entender el por qué de la pésima relación del Presidente con la prensa. "El ejercicio de la libre expresión y de la libre prensa es un ejercicio básicamente pluralista y que garantiza la diversidad de voces, por eso el Presidente todo lo que no refleje la línea de pensamiento que él tiene lo menosprecia y lo menoscaba, y los trolls de carne y hueso que son su ejército digital, sumado a su brazo armado como se han autodenominado en varios en varias ocasiones, vienen a sostener y a repetir la línea del partido".

Milei quiere disciplinar

A su vez, el diputado socialista consideró que con las reiteradas discusiones públicas vía redes sociales o medios de comunicación, que el presidente Milei tiene con la prensa, el Ejecutivo no estaría buscando otra cosa que "amedrentar y disciplinar" a los periodistas, lo que a su juicio decantará en una inminente autocensura.

"Las permanentes agresiones a la libertad de prensa, y sobre todo, a los periodistas con nombre y apellido y alusiones personales, básicamente buscan amedrentar y restringir el libre ejercicio de la libertad de expresión", opinó.

Y siguió: "Milei busca de ese modo, por un lado disciplinar, por otro lado dar una idea de hacia dónde deben ir los ataques de todo su grupo, que son los que después ejecutan, multiplican y magnifican muchas veces, esos primeros ataques que él genera. Y después, obviamente, también busca acallar voces, ahí aparecen mecanismos de la autocensura, cuando un periodista o una periodista ve que tal vez el Presidente lo critica y siente que puede estar en riesgo su trabajo, su integridad o la integridad de su familia".

Manejo de los medios

Por otro lado, el diputado Paulon aprovechó la entrevista para alertar sobre el supuesto manejo de buena parte de los medios de comunicación privados, en lo que el Ejecutivo estaría involucrado con el fin de tener y controlar la información periodística transmitida en los canales de radio y TV.

"...Lo que busca Milei fundamentalmente es la autocensura y que no se comunique como debiera ser; incluso, hemos visto que hay indicios de que posiblemente el año que viene haya una concentración fuerte de medios de comunicación o de periodistas afines al Presidente en la mayor parte de los medios de comunicación", dijo.

Y agregó: "Estuvimos observando, en los movimientos que ha habido en el mercado de pases periodísticos y de compras y ventas de medios, esas cosas que nos generan algún tipo de inquietud y preocupación sobre la posibilidad de garantizar pluralidad informativa del año que viene".

A su vez, reiteró sus críticas al Canciller Gerardo Werthein por la intimación a la periodista del diario Clarín, Natasha Niebieskikwiat.

"El gobierno y sus funcionarios no entienden el rol de la prensa en la democracia, entonces, lo que hizo el Canciller es pensar como empresario y no como un referente... El Canciller tiene que entender que en la práctica no es más dueño de una empresa, sino que es el canciller de la República Argentina y como tal debe manejarse en términos de la política pública, no de sus convicciones personales", sentenció.

"El periodismo es información de interés público, no hay restricciones posibles ni hay nada que ponga en riesgo nada. La periodista se informa, busca fuentes, busca compartir esa información con el público, busca echar luz donde muchas veces los gobiernos y el poder no quieren que haya luz, y bueno, eso evidentemente molesta", agregó el diputado.

Por último, expresó su compromiso con la prensa y "las voces de la comunicación".

"Nosotros como referentes de la oposición tenemos un rol central que es respaldar incondicionalmente a las voces de la comunicación, a las voces plurales y garantizar en ese respaldo en el ejercicio de su función", cerró.