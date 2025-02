Alimentos a mitad de precio: la aplicación que llega a Argentina y es furor

Muchos turistas que viajan a Europa tienen un presupuesto acotado y hay una aplicación llamada Too Good to Go que ofrece bolsas de alimentos que están a punto de vencer o que, en realidad, los supermercados van a tirar. Se trata de preparaciones buenas para la venta y a precios increíbles, la cual es muy usada. Ahora llega una propuesta similar a Argentina.