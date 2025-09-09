La crisis en Vassalli se agrava: Deudas, cierre y movilización

En diálogo con los medios de comunicación, Romero también cuestionó el intento de la compañía de trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación. "Quieren manejar la situación a su gusto, pero nosotros no lo vamos a permitir", aseguró dejando en claro la intención gremial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/De12a14/status/1965079734817304941&partner=&hide_thread=false AUDIENCIA CLAVE POR EL CONFLICTO EN VASSALLI



La fábrica, ícono de la región, inicia la semana cerrada y sin representantes de la empresa en la audiencia.



“Deben tres meses de sueldo, aguinaldo y otras cosas”, denunció Diego Romero, Sec. Gral. de la UOM Firmat. pic.twitter.com/eDgWx7iFOt — De12a14 (@De12a14) September 8, 2025

A raíz de esta disputa, el Ministerio de Trabajo con sede en Rosario convocó a una nueva audiencia para el próximo lunes, a las 12 del mediodía, en un intento de recomponer la mesa de diálogo.

En pie de lucha: Movilización en la mira

En este marco, la conducción nacional de la UOM confirmó la movilización prevista para el viernes 12 de septiembre frente a la planta de Vassalli. La protesta será encabezada por el secretario general del gremio, Abel Furlán, y contará con la participación de once seccionales metalúrgicas de distintas provincias.

Según Romero, el objetivo de la convocatoria es visibilizar la situación que atraviesan los 288 trabajadores de la planta y las empresas proveedoras que dependen de su actividad en una localidad de unos 20.000 habitantes.

Vale recordar que la planta santafesina cerró sus puertas desde este lunes (08/09) hasta el viernes 12 de septiembre. Sin embargo, los trabajadores se presentaron a sus puestos de trabajo y permanecieron afuera de la planta haciendo guardia, una metodología que prometen seguirá toda la semana.

