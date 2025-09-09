ROSARIO. El conflicto en la fábrica de maquinaria agrícola, Vassalli, ubicada en Firmat, sumó un nuevo capítulo a partir del fracaso en la audiencia que tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo. Según denunció la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a nivel local, la empresa no se presentó a la reunión (es la tercera vez que lo hacen).
DESESPERACIÓN
La crisis en Vassalli se agrava: Deudas, cierre y movilización
El conflicto en la fábrica de maquinaria agrícola, Vassalli, sumó un nuevo capítulo tras el fracaso de la audiencia mientras la planta de Firmat sigue cerrada.
La firma sólo dejó asentada una nota que informaba el cierre de la planta hasta el viernes.
Empeora el conflicto en Vassalli
A partir de lo comunicado por Diego Romero, secretario general de la UOM, se dispuso firmar el acta correspondiente para dejar constancia de la situación. En ese sentido, será la asamblea de trabajadores la que defina cómo continúan las medidas de fuerza en los próximos días.
La situación de los empleados es crítica. Tal es así que el dirigente gremial remarcó que la firma mantiene una deuda salarial de tres meses, sumado a aguinaldos, incrementos retroactivos, ropa de trabajo y aportes a la obra social.
En diálogo con los medios de comunicación, Romero también cuestionó el intento de la compañía de trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación. "Quieren manejar la situación a su gusto, pero nosotros no lo vamos a permitir", aseguró dejando en claro la intención gremial.
A raíz de esta disputa, el Ministerio de Trabajo con sede en Rosario convocó a una nueva audiencia para el próximo lunes, a las 12 del mediodía, en un intento de recomponer la mesa de diálogo.
En pie de lucha: Movilización en la mira
En este marco, la conducción nacional de la UOM confirmó la movilización prevista para el viernes 12 de septiembre frente a la planta de Vassalli. La protesta será encabezada por el secretario general del gremio, Abel Furlán, y contará con la participación de once seccionales metalúrgicas de distintas provincias.
Según Romero, el objetivo de la convocatoria es visibilizar la situación que atraviesan los 288 trabajadores de la planta y las empresas proveedoras que dependen de su actividad en una localidad de unos 20.000 habitantes.
Vale recordar que la planta santafesina cerró sus puertas desde este lunes (08/09) hasta el viernes 12 de septiembre. Sin embargo, los trabajadores se presentaron a sus puestos de trabajo y permanecieron afuera de la planta haciendo guardia, una metodología que prometen seguirá toda la semana.
