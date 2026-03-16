UEFA-Conmebol: Los torneos que corren riesgo por culpa de la Finalissima

Además de las 3 Finalissimas que corren riesgo hay otros dos torneos que podrían cancelarse. Uno es el “Desafío de Clubes Campeones”, este torneo lo disputan el campeón de la Copa Sudamericana, en este caso Lanús, y el de la Europa League, que sería Tottenham de Inglaterra. Ambos campeones de la edición de 2025.

Por último, el torneo que corre riesgo es la Copa Intercontinental Sub-20 entre los campeones de la Copa Libertadores Sub-20 (se está disputando) y la Champions League Juvenil (también en disputa), la cual no tiene los nombres de los participantes ya que ambos torneos están en plena disputa.

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