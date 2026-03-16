Las esquirlas de la cancelación de la Finalissima ya empezaron a hacer daño, y la relación entre UEFA y Conmebol quedó tan desgastada y tensa debido a las culpas que se echan unos y otros por la cancelación de la copa que corren riesgos todas las competiciones que ya se habían acordado.
BOMBAZO
UEFA-Conmebol: Los torneos que corren riesgo por culpa de la Finalissima
Increíble la información que circula por estas horas sobre los torneos acordados por UEFA-Conmebol por la tensa relación por al Finalissima.
Los 5 torneos UEFA-Conmebol que podrían cancelarse
La cancelación de la Finalissima trajo coletazos y ahora están en riesgo 5 torneos organizados por las casas madres del fútbol sudamericano y europeo. Conmebol dijo que UEFA no lo quiso jugar el 31 de marzo y la RFEF acusó a Argentina de poner todas las trabas. Con versiones tan diferentes es obvio que la relación entre ambas entidades no quedó bien.
La primera que se puso en riesgo es la Finalissima 2028, de la cual no se hablará por un buen tiempo, pero cuando llegue el momento se sacaran los trapitos al sol por la cancelación de la edición 2026. Sobre esta edición la pregunta es si realmente se jugará en Sudamérica o UEFA reclamará la que no organizó en 2026.
Los otros torneos que corren el riesgo de no organizarse son 4 además de la ya nombrada. La Finalissima femenina, la cual se debe disputar Brasil e Inglaterra, los mismos que la jugaron en 2023. La fecha establecida es 2027 pero aún no hay día, horario, estadio ni otra información.
La otra Finalissima que corre riesgo es la de Fútsal, la cual se disputa en formato Final Four. Este año debería disputarse con los campeones y subcampeones de los dos continentes. España, Portugal, Brasil y Argentina. Se debe jugar este año y aun no hay absolutamente nada definido.
Además de las 3 Finalissimas que corren riesgo hay otros dos torneos que podrían cancelarse. Uno es el “Desafío de Clubes Campeones”, este torneo lo disputan el campeón de la Copa Sudamericana, en este caso Lanús, y el de la Europa League, que sería Tottenham de Inglaterra. Ambos campeones de la edición de 2025.
Por último, el torneo que corre riesgo es la Copa Intercontinental Sub-20 entre los campeones de la Copa Libertadores Sub-20 (se está disputando) y la Champions League Juvenil (también en disputa), la cual no tiene los nombres de los participantes ya que ambos torneos están en plena disputa.
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