La novela de la Finalissima fue lamentable y lo peor es que le dio la razón a los pro FIFA, ya que si el organismo presidido por Gianni Infantino no está metido en la organización de un torneo el mismo se puede caer. Si FIFA lo organizaba se jugaba, ya que la idea es jugar pase lo que pase, como el caso del Mundial 2026. Ahora España y Argentina se quedaron sin partidos y sin amistosos antes del Mundial y llegaran sin jugar en este 2026.
LA COPA FIASCO
Finalissima: La historia del torneo que se canceló más de lo que se jugó
La reciente cancelación de la Finalissima que debían disputar Argentina y España no es la primera, y apenas se jugaron 3 ediciones oficiales.
Finalissima: Crónica de una muerte anunciada
Desde que se desató el conflicto en Medio Oriente entre EEUU-Irán-Israel la Finalissima empezó a tambalear, y las noticias cambiantes que aparecían día a día ya hacían intuir que el final sería este, no se juega, y las más perjudicadas son Argentina y España, que llegaran al Mundial si haber jugado en este 2026, salvo los amistosos que harán ya en tierras norteamericanas.
La Finalissima no solo se canceló ahora sino que no se hará luego del Mundial y este antecedente entre UEFA y Conmebol de no haberse puesto de acuerdo puede desatar un antecedente negativo para futuras ediciones, por ejemplo 2028 ya presenta la primera duda, ¿Se jugará en América como estaba establecido o Europa reclamará la edición que no se jugó? Veremos qué pasa, faltan dos años, pero no parece que este problema de 2026 sea aislado.
Finalissima: Pocas oficiales, algunas amistosas y otras canceladas
La Finalissima nació en 1985 como la Copa Artemio Franchi y desde la primera edición donde Francia le ganó a Uruguay 2-0 hubo muchas idas y vueltas entre las que se jugaron de manera oficial, las extraoficiales y las canceladas.
Las 3 ediciones oficiales
Además de la de 1985 se jugaron la de 1993 y 2022 y en ambas ediciones la ganadora fue Argentina, por ende, entre las oficiales Argentina ganó 2 y Francia 1.
En 1993 la jugaron Argentina que venía de ser campeón de América en 1991 y Dinamarca, sorpresivo ganador de la Euro 92 (no se clasificó y lo invitaron a último momento por la descalificación de Yugoslavia por la guerra de los Balcanes). El partido se jugó en Mar del Plata y Argentina con Diego Maradona se impuso por penales.
La última edición oficial y con el nombre ya de Finalissima la volvió a ganar Argentina. El elenco albiceleste venía de ganar la Copa América 2021 y su rival fue Italia que ganó la Euro 2021. El resultado fue 3-0 para Argentina.
Las ediciones extraoficiales
Las ediciones de 1989, 1998 y 2013 fueron de carácter extraoficial ya que FIFA no autorizó a que sean consideradas oficiales, recordemos que en esas épocas el torneo lo organizaba FIFA bajo el nombre de Copa Artemio Franchi a diferencia de la actualidad donde lo organizan UEFA y Conmebol sin participación de FIFA.
Las de 1989 y 1998 fueron ganadas ambas por Brasil que venía de ganar la Copa América 89 y 97. En la primera venció a Países Bajos que había ganado la Euro 88 y en la segunda a Alemania que venía de ser campeón en la Euro 96. Ambas por el mismo resultado 1-0.
La última de carácter no oficial fue en 2013. Uruguay campeón de América en 2011 y España ganador de la Euro 2012 se enfrentaron en un amistoso que no tuvo carácter de Finalissima oficial y el triunfo fue para los europeos por 3-1.
La Finalissima cancelada
La Finalissima se canceló en 3 ocasiones, en 2016, en 2018 y en 2026 todas canceladas por el mismo motivo, falta de acuerdos entre UEFA y Conmebol.
En 2016 los presidentes de UEFA y Conmebol acordaron reflotar el torneo. El flamante bicampeón de América era Chile y el rey de Europa la Portugal de Ronaldo. El partido se iba a jugar ese mismo año, estaba pactado para fines de 2016, pero Chile lo quiso postergar hasta junio de 2017, momento en que se jugó la Copa Confederaciones y no hubo lugar para la Finalissima.
La edición de 2018 también fue cancelada, pero esta vez iban a participar 4 equipos. Chile iba como campeón de América, Argentina como el subcampeón, Portugal como campeón de Europa y Francia como subcampeón. Estaba todo acordado para que se jugara en marzo de 2018 en Milán, pero el destape del escándalo FIFA hizo que todo se suspendiera.
La de 2026 ya es conocida, Argentina y España debían enfrentarse en Qatar, pero por el conflicto bélico, sumado al desacuerdo entre AFA, RFEF, Conmebol y UEFA el partido se terminó cancelando. Ahora ambas selecciones llegarán al Mundial sin amistosos y encima pueden cruzarse en 16vos de final.
De 9 ediciones de la Copa Artemio Franchi/Finalissima fueron 3 jugadas de forma oficial, 3 de manera amistosa y 3 fueron canceladas. Una copa bastante tumultuosa.
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