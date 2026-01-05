Arde Rosario: Más homicidios que días y silencio de las voces oficiales

De manera continuada, aseguró que "hay un gran avance en materia de recursos para que la Policía esté en la calle cuidando a los vecinos, y una mayor proactividad policial que se observa en la cantidad de identificaciones, secuestro de armas y traslados para averiguación de antecedentes".

Homicidios

Respecto al perfil de las víctimas, durante 2025 el grupo etario de 30 a 39 años concentró el 29,4% de los crímenes. Además, 9 de cada 10 fueron varones y el 69,6% de los hechos se cometió con armas de fuego, constituyendo el segundo valor más bajo desde 2014.

En cuanto al contexto de los asesinatos, a nivel provincial el 42,6 % estuvo vinculado a economías ilegales y organizaciones criminales, mientras que el 36,3% se produjo en el marco de conflictos interpersonales. En Rosario, estos porcentajes fueron del 60,5% y 23,7% respectivamente, y en el departamento La Capital representaron el 48,9% de los casos.

Como cierre, se resalta que durante 2025 no se registraron muertes en los departamentos Caseros, General López, Iriondo, 9 de Julio y San Javier mientras que el departamento Constitución presentó una disminución del 66,7%, San Lorenzo del 23,1% y Vera del 50%.

En relación a otros centros urbanos relevantes, Casilda, Villa Constitución, Rufino, Venado Tuerto y Avellaneda no registraron homicidios durante el año, consolidando una mejora sostenida y territorialmente extendida de los indicadores de violencia letal.

Al retroceso: 2026 bajo sangre

No obstante, el inicio de 2026 no dejó buenas señales. En menos de una semana del arranque de un nuevo año, Rosario ya sumó tres homicidios.

El fin de semana deparó un revival de los peores días de la violencia urbana y letal en Rosario. Cerró este domingo a la tarde, en plena calle, cuando un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo en la zona oeste de la ciudad.

El ataque ocurrió minutos antes de las 19, a plena luz del día, en Campbell al 2800, en barrio Villa Urquiza. De acuerdo con los primeros testimonios, los autores del crimen se desplazaban en una motocicleta y se aproximaron al automóvil de la víctima, un Volkswagen Golf oscuro, desde donde efectuaron varios disparos de manera directa antes de huir rápidamente del lugar.

image Agustín Rojas, de 28 años, fue acribillado dentro de su auto.

El día anterior, a un joven de 26 años lo mataron de un disparo por la espalda. Todo comenzó con un alerta a la policía cerca de las 22hs sobre varias detonaciones y un muchacho herido sobre la vía pública. Al arribar al lugar, los agentes dieron cuenta de que la víctima, identificada como Fabián Cortez, tenía una lesión por arma de fuego.

Por su parte, el pasado viernes encontraron sin vida a un hombre en una cancha de fútbol en la ciudad que portaba signos de violencia en el rostro.

Más contenidos en Urgente24

Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas

Ganaron Trump y los hermanos Rodríguez, perdieron Maduro y María Corina Machado

Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo

Confirmado: Sigue Delcy Rodriguez, María Corina Machado tendrá que esperar...