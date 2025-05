FAdeA: En Córdoba ven panorama oscuro para la empresa estatal

Para superar ese estadio, Llaryora planteó la posibilidad de crear un “holding” o concesión de naturaleza mixta que pudiera darle impulso financiero a las actividades de FAdeA, que no solo construye aviones de defensa, sino también brinda mantenimiento, reparación y actualizaciones a aviones civiles y de pasajeros.

En algún momento se especuló con que Córdoba podría hacerse cargo de la empresa en un “canje” por la mega deuda que Nación mantiene con la provincia. Sin embargo, esa posibilidad se fue dilatando con el paso del tiempo y con el camino que siguió el Gobierno cordobés, que eligió llegar a la Corte Suprema para poder recuperar parte del monto adeudado desde Casa Rosada.

IA-100 Malvina.jpg IA-100 Malvina de FADEA.

Jueves, día decisivo

Con el levantamiento del cierre de la empresa también podría llegar la directiva desde Buenos Aires. En ese sentido, el presidente de FAdeA, Julio Manco, se sentaría mano a mano con los sindicatos para poder destrabar la situación e informar a los trabajadores cuáles son los pasos a seguir según lo dispuesto por parte del Ministerio de Defensa, por el momento a cargo de Luis Petri.

Mientras tanto, la compañía tuvo que suspender un evento crucial en el lanzamiento de su nuevo avión de entrenamiento, el IA-100 Malvina, que iba a comenzar sus vuelos de prueba durante esta semana. Se trata del único proyecto de construcción de aviones que mantiene activo FAdeA y podría ser un producto deseado por fuerzas de la región para la formación y entrenamiento de pilotos.

