Bariloche: Salieron a la venta los pases del Catedral, ¿pero el Turismo no se salva?

Lo dijo el presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, tras advertir que no le "gustó cómo se llegó al tema de la tarifa de Catedral". Néstor Denoya, presidente de esa cámara, advirtió en declaraciones a 'Radio Con Vos Patagonia' sobre un profundo "reacondicionamiento" que atraviesa el sector turístico de la ciudad debido al tipo de cambio actual y pronosticó que "va a sobrar el 30% de la capacidad de alojamiento" en todas las ciudades turísticas del país.

" Los destinos turísticos del país pasan por un contratiempo muy importante, que es el tipo de cambio", explicó el dirigente empresarial, quien destacó que están transitando " la temporada baja que es súper pronunciada, por ahí un poco más de lo que esperábamos".

Bariloche.jpg "Los destinos turísticos del país pasan por un contratiempo muy importante, que es el tipo de cambio", dijo el presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche. Foto: NA.

Según Denoya, la situación se refleja en las plataformas de consulta turística: " Es muy alta la gente que consulta para ir para afuera, obviamente porque están las condiciones dada s".

También señaló que San Martín de los Andes es "el más bajo de todos" en términos de reservas invernales.

El presidente de la Cámara explicó que los hábitos de contratación han cambiado drásticamente: "La forma de contratar de las personas ya hoy ha cambiado tanto que el que viaja sabe perfectamente que los argentinos nacionales están tan flojos que esperan a último momento".

"Con este tipo de cambio no hay ningún vecino que esté, yo en destino, digamos que estamos hablando nosotros a nivel de campo. Lo que hoy se está discutiendo es ver la capacidad productiva que vos tenés, con cuál, con cuánto te alcanza".

Y se preguntó: "¿Cuánto va a durar ese nombre? ¿Hasta las próximas elecciones o es un tema electoral para que después el gobierno tenga más diputados y senadores o viene para quedarse 10 años? Si viene para quedarse 10 años, sobra el 40 del 30".

Polémica por la tarifa del Catedral

Sin embargo, una de las críticas más fuertes fue a la falta de coordinación en el anuncio del congelamiento de tarifas de Catedral: "A mí no me gustó como se llegó al tema de la tarifa de Catedral en forma unilateral. No nos entran más problemas ya, no tenemos que sumarnos entre nosotros".

cortes brasil.jpeg El intendente de Bariloche, Walter Cortés, anunció en Brasil que la tarifa del cerro Catedral se mantendría congelada este año.

El empresario reclamó: "Tenemos que generar un consenso para ir todos juntos de esta manera. Si vos sabés que vas a dar una noticia tan importante como que el precio no va a cambiar, sentate, hacé una conferencia de prensa, llamá a todos los medios".

"Hoy necesitamos caminar juntos porque el problema es un problema enorme que va general en la ciudad: menos trabajo, menos recaudación, menos plata para obras", advirtió Denoya.

