La Copa Argentina llega a su fin. Este miércoles, desde las 21.10, Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors se debaten el título del torneo más federal del país. Con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el cotejo se disputa en el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba.
en vivo INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. ARGENTINOS JUNIORS
Lepra 1-0 Bicho: partido de ida y vuelta, la Copa Argentina tiene una final electrizante
Desde las 21.10, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors disputan la final de Copa Argentina en cancha de Instituto de Córdoba.
EN VIVO
-
21:43
El Bicho va con apuro por el empate y la Lepra se relame con los contragolpes
-
21:25
¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Chiquito Romero salió en falso y Arce pone el 1-0
-
21:19
¡Arrancó con todo la final! Buena corrida de Villa que definió de zurda y se fue apenas afuera del ángulo
-
21:16
Comienza el partido
-
21:03
La mascota de la Copa Argentina 2025 se llama Rufo y es un hornero: por qué eligieron ese animal
-
21:00
Chiqui Tapia eligió un árbitro neutral y serio para dirigir la final de la Copa Argentina
-
20:52
Formaciones confirmadas en la Lepra y el Bicho
-
20:34
Con acento cordobés: el cantante de cuarteto que pondrá voz al Himno Nacional en la final de la Copa Argentina
-
20:13
Sebastián Villa ya fue campeón de Copa Argentina: el recuerdo de aquel Boca de Battaglia
-
19:57
Lluvia y batacazo: Los épicos penales de Independiente Rivadavia vs. River en semifinales, con Sebastián Villa como protagonista (VIDEO)
-
19:45
Reunión de cabotaje: almuerzo de Chiqui Tapia con presidentes cordobeses (incluido Andrés Fassi)
-
19:40
"Tenemos mucho deseo de quedar en la historia": Expectativa absoluta
-
19:30
¿Quién es el vigente campeón de la Copa Argentina? Recuerdo de un batacazo en diciembre de 2024
-
19:06
El Bicho quiere coronar tras 15 años de sequía: ¿Cuándo fue la última vez que gritó campeón?
-
19:07
Posibles formaciones en IRM y AAAJ
-
19:13
TV: Dónde ver Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
El club presidido por Daniel Vila se enfrentará al que preside Cristian Malaspina, ambos de muy buen vínculo con Chiqui Tapia (Malaspina, de hecho, es secretario general de AFA). Será un partido que marcará historia, ya que ni Independiente Rivadavia ni Argentinos Juniors se han consagrado nunca en la Copa Argentina.
