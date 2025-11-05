urgente24
Lepra 1-0 Bicho: partido de ida y vuelta, la Copa Argentina tiene una final electrizante

Desde las 21.10, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors disputan la final de Copa Argentina en cancha de Instituto de Córdoba.

5 de noviembre de 2025 - 19:27

EN VIVO

La Copa Argentina llega a su fin. Este miércoles, desde las 21.10, Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors se debaten el título del torneo más federal del país. Con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el cotejo se disputa en el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba.

El club presidido por Daniel Vila se enfrentará al que preside Cristian Malaspina, ambos de muy buen vínculo con Chiqui Tapia (Malaspina, de hecho, es secretario general de AFA). Será un partido que marcará historia, ya que ni Independiente Rivadavia ni Argentinos Juniors se han consagrado nunca en la Copa Argentina.

El Bicho va con apuro por el empate y la Lepra se relame con los contragolpes

¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Chiquito Romero salió en falso y Arce pone el 1-0

¡Arrancó con todo la final! Buena corrida de Villa que definió de zurda y se fue apenas afuera del ángulo

Comienza el partido

La mascota de la Copa Argentina 2025 se llama Rufo y es un hornero: por qué eligieron ese animal

Según explicaron desde la organización, la razón de Rufo se explica de la siguiente manera: "Rufo es un hornero, un pájaro nacional argentino que es emblema de esfuerzo y trabajo colectivo. Presente en todo el territorio nacional, al igual que la Copa Argentina, simboliza el espíritu que une a cada rincón del país a través un deporte emblemático como es el fútbol. Conecta orgánicamente con la génesis del torneo, ya que ambos representan la identidad federal y el trabajo colectivo".

Chiqui Tapia eligió un árbitro neutral y serio para dirigir la final de la Copa Argentina

Nicolás Ramírez es el árbitro del encuentro. Un juez que se destaca por su seriedad e imparcialidad, y que está acostumbrado a impartir justicia en cotejos de alto voltaje. Lo ha hecho en Superclásicos (tiene chances de volver a hacerlo en el del próximo domingo), también en clásicos.

Incluso en definiciones del Ascenso; la ocasión más reciente fue Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza, que jugaron la final de la Primera B Nacional (ganó el Lobo por penales).

Formaciones confirmadas en la Lepra y el Bicho

IRM: Centurión; Osella, Costa, Studer, Gómez; Cardillo, Amarfil, Bottari, Fernández, Gómez; Villa, Arce

AAAJ: Romero; Lozano, Álvarez, Riquelme, Prieto; Lescano, Fattori, Florentín; López Muñoz; Porcel, Molina

Con acento cordobés: el cantante de cuarteto que pondrá voz al Himno Nacional en la final de la Copa Argentina

Joaquín Martín, voz de la banda de cuarteto Desakta2, será quien entone las estrofas del Himno Nacional Argentino en la previa de la final. Este año, el conjunto cordobés cumplió el sueño de tocar en su primer Gran Rex.

Sebastián Villa ya fue campeón de Copa Argentina: el recuerdo de aquel Boca de Battaglia

"Vamos a dejar la vida como siempre lo hemos hecho", dijo Sebastián Villa, referente de la Lepra, en la previa de la final. Es el goleador del conjunto mendocino, con 6 goles en su cuenta personal. Buscará consagrarse con la Copa Argentina por segunda vez en su carrera, tras haberlo hecho en 2021 jugando para Boca.

En aquella oportunidad, el Xeneize venció en la final a Talleres por penales, tras el 0-0 en los 90 minutos regulares. Dirigido por Sebastián Battaglia, ese Boca campeón contaba con nombres como Agustín Rossi, Cali Izquierdoz, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Marcos Rojo y Agustín Almendra, entre otros.

Lluvia y batacazo: Los épicos penales de Independiente Rivadavia vs. River en semifinales, con Sebastián Villa como protagonista (VIDEO)

La Lepra despachó al Millonario en semifinales, en una noche histórica que tuvo, además, el condimento de la lluvia. Tras un 0-0 en los 90 minutos regulares, debieron definirlo desde los 12 pasos. Por si fuera poco, fue Sebastián Villa quien pateó el penal que selló la clasificación.

Reunión de cabotaje: almuerzo de Chiqui Tapia con presidentes cordobeses (incluido Andrés Fassi)

En la previa de la final de Copa Argentina, el presidente de AFA, Chiqui Tapia, se reunió con dirigentes de equipos de Córdoba capital. Fueron Juan Manuel Cavagliatto (Instituto), Andrés Fassi (Talleres), Luis Artime (Belgrano), Manuel Pérez (Racing).

"Tenemos mucho deseo de quedar en la historia": Expectativa absoluta

En la previa del cotejo, el entrenador del equipo mendocino Alfredo Berti se mostró expectante por la oportunidad que se le presenta a la Lepra. "Fueron pasando las fases y tenemos mucho deseo de quedar en la historia del club", dijo.

"Fue un camino muy duro, muy largo, le hemos ganado al campeón, a Platense y en semifinales lo hemos dejado afuera de River, así que a pocas horas del juego uno tiene que llenarse con esa energía", añadió.

¿Quién es el vigente campeón de la Copa Argentina? Recuerdo de un batacazo en diciembre de 2024

En 2024, Central Córdoba vivió el año más importante de su historia: se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez. Gracias a eso fue que este año disputó la Copa Libertadores y también se animó a dar el Maracanazo ante Flamengo.

De la mano de Omar De Felippe, el Ferroviario venció 1-0 en la final al Vélez de Gustavo Quinteros. Fue el 11/12, en cancha de Unión. El gol lo hizo Matías Godoy.

El Bicho quiere coronar tras 15 años de sequía: ¿Cuándo fue la última vez que gritó campeón?

Aquel Torneo Clausura de 2010 fue la última consagración del conjunto de La Paternal. De la mano del Bichi Borghi como entrenador, Argentinos conformó un equipo que quedó para el recuerdo, con nombres como José Luis Calderón, Pichi Mercier, Néstor Ortigoza, Cachete Oberman, Ismael Sosa, Matías Caruzzo, entre otros.

Posibles formaciones en IRM y AAAJ

IRM: Centurión; Cardillo, Osella, Costa, Studer, Gómez; Amarfil, Bottari, Fernández, Gómez; Villa, Arce

AAAJ: Romero; Álvarez, Godoy, Riquelme; Lozano, Lescano, Fattori, Prieto; López Muñoz; Molina, Porcel

TV: Dónde ver Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

El partido es transmitido por TyC Sports.

