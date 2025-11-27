Por elmrol de De Jesus el retorno de Martín Insaurralde

Los mandatarios municipales, además, pedían garantías ("papeles") porque hasta entonces todo era de palabra. Con la intermediación de Insaurralde, se llegó a un acuerdo. Y se espera que para el viernes, cuando se trate el Endeudamiento, "los papeles" aparezcan.

Vale destacar que el vínculo entre Axel Kicillof está muy deteriorado desde que estalló el escándalo por el viaje en yate a Marbella del entonces jefe de Gabinete bonaerense con Sofía Clérici. En ese entonces, el gobernador bonaerense había expresado su bronca por la actitud de su funcionario, a quien desplazó del cargo. Llegó, incluso, a disolver la Jefatura de Gabinete.

Pero aparentemente Máximo Kirchner le concede a Insaurralde mucho 'manejo'. Dicen que el ex intendente de Lomas de Zamora tiene como un poder delegado de Máximo. De hecho, cuando el peronismo discutía las listas para las legislativas bonaerenses, el hijo de CFK había pedido a Insaurralde en lugar de Verónica Magario, lo que desató fuertes rechazos de parte de los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (y eso llevó a demorar la entrega de documentación al Tribunal Electoral).

Yategate: Revés para Martín Insaurralde

Justamente ayer se conoció que la Justicia rechazó un planteo del ex intendente de Lomas de Zamora para apartar a la Unidad de Información Financiera de la causa judicial.

Insaurralde y Clerici

La Cámara Federal de Casación Penal avaló que el Gobierno Nacional de Javier Milei continúe como parte querellante en la causa contra Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito por su viaje de lujo en octubre 2023 a Marbella con Sofía Clerici.

La UIF es querellante, lo que le permite actuar como investigador privado. Pero este año el Gobierno Nacional sacó un decreto en el dejaba de actuar en causas judiciales en ese rol. Así, muchos acusados pidieron que se apartada en las que estaba, como por ejemplo en el expediente de los "cuadernos de la corrupción".

En base a ese decreto, Insaurralde y su ex esposa, Jesica Cirio, pidieron que la UIF sea apartada. El planteo había sido rechazado en otras dos instancias judiciales porque el texto no había referencia a las causas en las que el organismo ya intervenía, por lo que era una decisión de sus autoridades.

El caso llegó a Casación y los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo rechazaron el pedido de Insaurralde y Cirio. Dijeron que "no se trata de una sentencia definitiva, de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o que haga imposible que continúen las actuaciones; ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

En disidencia, el camarista Mariano Borinsky aceptó el planteo para apartar a la UIF porque entendió que el decreto alcanza a las causas en las que ya actuaba.

