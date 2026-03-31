Fuerte impacto en la Selección Argentina: Qué pasa con Scaloni y Rodrigo De Paul

Sin embargo, de cara al partido de este martes, el ex Racing vuelve a estar en duda, y en ESPN abordaron su situación.

En SportsCenter, Diego Monroig, periodista que sigue el día a día de la Scaloneta, fue consultado sobre el mediocampista y aseguró: “Si jugó los minutos que jugó y no fue titular, es una decisión exclusiva de Scaloni. Si vuelve a tomar esa determinación, no tendría que ver con su condición física. Desde el inicio, que De Paul no arranque llamaría la atención”.

Es decir, según lo expuesto, De Paul estaría en condiciones de jugar desde el arranque, y su ausencia en el once inicial respondería a una cuestión futbolística. Esto, sin dudas, genera sorpresa teniendo en cuenta la importancia del número 7 dentro de la Selección.

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El partido de la Selección Argentina ante Zambia

La Selección Argentina viene de un flojo partido ante Mauritania el pasado viernes 27 de marzo y buscará mejorar su imagen en el encuentro frente a Zambia de este 31 de marzo.

El partido, que originalmente iba a comenzar a las 20:15, finalmente se retrasó para las 20:30 y se disputará nuevamente en La Bombonera.

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En cuanto al equipo, Lionel Scaloni podría optar por la siguiente formación: Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi o Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco o Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada o Nicolás González.

Este será el último partido de Argentina en el país en la previa de lo que será una nueva Copa del Mundo.

En el Mundial 2026, la Scaloneta integrará el Grupo J y buscará repetir lo conseguido en Qatar. Su calendario en la fase de grupos será el siguiente:

Argentina vs. Argelia: 16 de junio, 22:00

Argentina vs. Austria: 22 de junio, 14:00

Argentina vs. Jordania: 27 de junio, 23:00

Antes de esto, el equipo afrontará amistosos durante el mes de junio, entre ellos un compromiso ante Serbia.

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