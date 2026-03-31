En la noche del lunes (30/03) Nancy Dupláa estuvo como invitada en el nuevo programa que conduce José María Listorti por el canal de streaming Blender y, firme con sus convicciones, apuntó sin discreción contra Mauricio Macri y Javier Milei.
SIN TITUBEAR
"Me corto los dedos": La tajante definición de Nancy Dupláa sobre Macri y Milei
La actriz Nancy Dupláa fue tajante ante un hipotético escenario electoral y aprovechó para criticar con dureza a ambos dirigentes políticos.
Es que en un determinado momento la periodista Mariana Contartesi le planteó el hipotético caso en el que debiera votar por uno de los dos políticos y su respuesta fue tajante: "Me corto los dedos antes de votar a cualquiera de los dos".
No conforme con su contestación sumó con firmeza: "Hay una proyección clara de lo que se quiere. Está claro. Y son capaces de hacer cualquier cosa para lograrlo, el tema que en el medio está quedando gente de unuevo cayéndose del sistema de una manera espantosa. Así que no puedo votar a ninguno de los dos".
Nancy Dupláa se sinceró sobre su presente laboral
Hace algunos días Nancy Dupláa se sinceró sobre su presente laboral y reveló que lleva un año sin trabajo. Sus declaraciones se dieron en el marco de la movilización que se llevó a cabo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La artista en diálogo con el portal Border Periodismo reflexionó sobre la importancia de mantener viva la memoria colectiva.
Asimismo, destacó que aún existen heridas abiertas en la sociedad y subrayó la necesidad de transmitir esas experiencias a las nuevas generaciones.
En relación a la actualidad del sector cultural, fue contundente al describir una crisis profunda. Criticó el desfinanciamiento y aseguró que la falta de producción impacta directamente en el trabajo, afirmando: “La televisión ya no existe. Yo hace un año que no trabajo y soy una actriz privilegiada”.
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