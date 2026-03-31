"Me corto los dedos": La tajante definición de Nancy Dupláa sobre Macri y Milei

Nancy Dupláa se sinceró sobre su presente laboral

Hace algunos días Nancy Dupláa se sinceró sobre su presente laboral y reveló que lleva un año sin trabajo. Sus declaraciones se dieron en el marco de la movilización que se llevó a cabo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La artista en diálogo con el portal Border Periodismo reflexionó sobre la importancia de mantener viva la memoria colectiva.

Asimismo, destacó que aún existen heridas abiertas en la sociedad y subrayó la necesidad de transmitir esas experiencias a las nuevas generaciones.

En relación a la actualidad del sector cultural, fue contundente al describir una crisis profunda. Criticó el desfinanciamiento y aseguró que la falta de producción impacta directamente en el trabajo, afirmando: “La televisión ya no existe. Yo hace un año que no trabajo y soy una actriz privilegiada”.

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