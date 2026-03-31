Ni monogamia ni relación abierta: el fenómeno "monogamish" crece en Semana Santa

A la par, Grindr se consolida como una herramienta clave en esta transformación. Más que una app de encuentros, se posiciona como una plataforma para planificar experiencias, conectar antes de llegar a destino y acceder a información local. Funciones como Roam, perfiles ocultos o verificación de fotos refuerzan esto, donde el viaje ya no es improvisación sino estrategia. Así, turismo y vínculos se cruzan en una misma tendencia llamada “monogamish”. Este concepto ya está siendo muy utilizado en la sociedad.