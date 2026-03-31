En tiempos donde las formas de amar son muy diversas, conceptos como monogamia, relación abierta y “monogamish” empiezan a convivir en la conversación cotidiana. Las etiquetas cambian y se mezclan especialmente en momentos donde la rutina se rompe. Viajar, desconectar y salir del entorno habitual parece ser también una oportunidad para replantear acuerdos afectivos.
¿QUÉ ES?
Ni monogamia ni relación abierta: el fenómeno "monogamish" crece en Semana Santa
La monogamia o las relaciones abiertas son conocidas, pero un nuevo concepto llamado "monogamish" irrumpió recientemente en Semana Santa. ¿Qué es?
En ese contexto, cada Semana Santa no solo marca un pico turístico en Argentina, sino también un movimiento más silencioso pero creciente: la flexibilización de las reglas en el terreno amoroso. Según un estudio de la Universidad de Surrey publicado en Annals of Tourism Research (2026), los viajes no solo impactan en el descanso o el consumo, sino también en la forma en que las personas se relacionan. Allí aparece con fuerza el concepto de “monogamish”.
Monogamia en transformación: el auge de lo “monogamish”
El dato clave es claro: cada vez más parejas adoptan acuerdos flexibles durante los viajes. El término “monogamish” describe vínculos donde existe una relación principal, pero se habilitan ciertas excepciones en contextos específicos especialmente lejos de casa. No se trata de una relación abierta tradicional, sino de una negociación puntual que redefine los límites sin romper la relación central. El estudio fue basado en entrevistas a usuarios de la app Grindr de entre 24 y 57 años. La misma muestra que esta dinámica ya es una tendencia.
Los investigadores lo llaman “desinhibición situacional”. Lejos del entorno cotidiano, con mayor anonimato y apoyados en la tecnología, muchas personas permiten explorar distintas maneras de vincularse. Las reglas no desaparecen sino se adaptan.
A la par, Grindr se consolida como una herramienta clave en esta transformación. Más que una app de encuentros, se posiciona como una plataforma para planificar experiencias, conectar antes de llegar a destino y acceder a información local. Funciones como Roam, perfiles ocultos o verificación de fotos refuerzan esto, donde el viaje ya no es improvisación sino estrategia. Así, turismo y vínculos se cruzan en una misma tendencia llamada “monogamish”. Este concepto ya está siendo muy utilizado en la sociedad.
Con el pico de Semana Santa, estas dinámicas se vuelven más visibles. El turismo y la evolución de los vínculos se cruzan y ahí es donde nace el fenómeno "monogamish". No es una moda pasajera ni un concepto importado sin destino: es una señal de época que llega, como casi todo, con más claridad cuando uno está lejos de casa.
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