HBO podría destruir a los Oscars el día de la transmisión

Ahora el equipo creativo atrás de Chernóbil, también de HBO, le dio la vida a la que ya es considerada la mejor adaptación de un videojuego jamás realizada.

En 2022, alrededor de 15,36 millones de estadounidenses vieron la ceremonia de los Premios de la Academia. La audiencia de los Oscar fluctúa año tras año, sin embargo, la última vez que la ceremonia atrajo a una audiencia estadounidense de más de 40 millones fue en 2014. La cifra registrada en 2021 fue la más baja hasta ahora y marcó una caída de más del 50 por ciento desde la Audiencia 2020.

La audiencia de las ceremonias de premiación puede depender de múltiples factores que van desde las preferencias personales hasta el interés general en los nominados, así como la cantidad de cobertura que se dedica a la ceremonia antes y durante su transmisión.

El interés en los próximos eventos en la industria de los medios a menudo se genera a través de las redes sociales, que pueden ser extremadamente efectivas para generar debates, interacciones y conciencia general.

Elegir entre The Last Of Us y los Oscars no será una decisión fácil. Aunque la serie de HBO se estrena en un servicio streaming como HBO MAX y esto da la ventaja que puede volver a verse en cualquier momento. No es como antes. El episodio va a estar ahí, disponible en cualquier momento. Mientras que los Oscars serán en vivo y son un evento anual. Por ahora todo apunta a una paliza para la Academia, habrá que ver qué ocurre.

