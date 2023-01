La nueva serie estreno de HBO que ya es considerada perfecta

HBO y The Last Of Us va a dar muchísimo de lo que hablar. Pero mejor por partes. Durante mucho tiempo, The Walking Dead dominó los cronogramas diarios de la televisión y el streaming, considerada una joya absoluta del terror. Con el paso del tiempo perdió su nivel, temporada tras temporada. Al final no la cancelaron, pero estuvo cerca. Ahora llegó el turno de sangre fresca.