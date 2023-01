Kun Agüero volvió a jugar: Golazo, metió Topo Gigio y alerta

image.png El Topo Gigio para Ibai Llanos.

El partido estaba cerrado 2 a 2, aunque en la Kings League no existe el empate. Por lo que debieron recurrir a los penales australianos (cuando el árbitro pite los jugadores tendrán que ir contra el portero, solo tendrán 8 segundos para marcar gol, si no lo hacen no se sumará a cada equipo). El Kun erró su penal, el quinto de la tanda. Y el encuentro finalizó con un penal de más a favor del equipo de Ibai.

¿Hay riesgo? El Kun todavía no terminó

image.png

Eso no fue todo, el Kun tuvo que abandonar el juego debido a la falta de aire. Si bien no fue un asunto mortal, lo cierto es que pareciera que su salud y los problemas cardiacos no serían un condimento ideal para verlo jugar contra hombres más jóvenes y en mejor condición física que él. Pero el Kun al inicio del partido dejó todo muy claro con su: "Bueno, vamo´a jugar". Y ya quiere ir por la cuarta fecha.

Cuando lo entrevistaron se lo vio exhausto:

El tema es que es un lugar cerrado y cuesta mucho recuperarse. Hay que adaptarse al nivel. Voy a jugar la semana que viene. Le di mi canal al Joker... ¿1.1 millones de personas nos vieron? Tremendo El tema es que es un lugar cerrado y cuesta mucho recuperarse. Hay que adaptarse al nivel. Voy a jugar la semana que viene. Le di mi canal al Joker... ¿1.1 millones de personas nos vieron? Tremendo

-------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Alberto, obsesionado con Macri; la CGT se acuerda de Tusam, y la decepción de los pobres

Muerte del padre, trascendencia, eutanasia y Dios

3 ideas para desarmar el déficit cuasifiscal

Inflación elevada: Cómo invertir en este entorno complicado