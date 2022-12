Kun Agüero imparable, sus divertidos 'picanteos' en Twitter

El Kun Agüero está suelto en Twitter. Desde que Argentina se consagró campeona de la Copa del Mundo en Qatar 2022, el ex delantero del Manchester City y Barcelona no tiene más que palabras de agradecimientos. Y no solo para los integrantes de la albiceleste, sino también para todas aquellas celebridades que se volvieron tendencia en lo que duró el torneo, como fue el caso de Canelo. Otra figura más a quién le dedicó un tuit fue al streamer DJ Mario con quien ya había encarnado una problemática relación.