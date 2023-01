Alberto, obsesionado con Macri; la CGT se acuerda de Tusam, y la decepción de los pobres

https://twitter.com/gfchumpitaz/status/1614318429883736064 La patota de camioneros controlando precios. La decadencia absoluta. Este gobierno da vergüenza pic.twitter.com/NIO2JLxT5p — Gabriel F. Chumpitaz (@gfchumpitaz) January 14, 2023

Moyano es uno de los triunviros de la CGT. Massa busca el beneplácito de los grandes gremios para “converger” los precios y los salarios como herramienta contra la inflación, como lo intentó alguna vez Martín Guzmán, que en estos días reapareció para recordar que al actual jefe del Palacio de Hacienda le dieron el apoyo político que a él le negaron. El Presupuesto para este año proyecta una inflación del 60%. El plan de “convergencia” implicaría paritarias del 30% por semestre. El camionero ya dijo que no convalida un sistema como ese. Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, confirmó que el Gobierno busca este entendimiento, pero que aún no había acuerdos en ese sentido. No obstante, la UTA cerró una paritaria del 31% para el primer semestre del 2023, muy en sintonía con el plan oficial que, como en años anteriores, incluirá una cláusula de revisión. Porque, aunque es una apuesta, los gremios no terminan de confiar en las proyecciones oficiales. Motivos no les faltan: el proyecto del presupuesto del 2022 -que no se aprobó- preveía para diciembre de ese año un IPC acumulado del 33%. Le erraron nada más que por 62 puntos. “Puede fallar”, decía el ilusionista Tusam, pero se desconoce si creía que por tanto.