La apuesta de HBO ya tiene fecha de estreno: The Last Of Us

Cabe destacar que la serie irá por su propio camino a diferencia de la historia original. O por lo menos así lo hizo saber Neil Druckman, creador y uno de los guionistas, en el medio digital IGN.

HBO ha sido genial al empujarnos a alejarnos de la acción dura y centrarnos más en el drama del personaje. Algunos de mis episodios favoritos hasta ahora se han desviado mucho de la historia y no puedo esperar a que la gente los vea

El argumento principal de The Last Of Us se centra en un mundo apocalíptico en el que un extraño parásito infectó a la humanidad y la condujo a la peor de las desgracias. En medio del desorden, Ellie (Bella Ramsey) será ayudada por Joel (Pedro Pascal) para averiguar si en sus venas yace la cura al desastre.

The Last of Us | Official Teaser | HBO Max

Estreno en HBO el 15 de enero del 2023.