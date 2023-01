HBO: La serie racista de Scooby Doo, ¡Ni Netflix lo haría!

Cansados de apostar por contenido de calidad como The Last Of Us, HBO decidió descender un escalón, no voluntariamente, me gusta creer, y crear a Velma: el spin off innecesario de Scooby Doo. Ni Netflix ni Disney Plus jamás se animaron a tanto. La serie es exclusivamente para adultos y trae a los personajes del afamado show animado de los tiempos de hoy.