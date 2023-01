Cuba, Díaz Canel, Putin en Celac y los dilemas de la salud

Fernandez-Diaz-Canel.jpg Miguel Díaz Canel y Alberto Fernández.

USA

En tanto, USA reabrió su embajada en La Habana, reanudando todos los servicios consulares, incluyendo los de visa, lo que no sucedía desde 2017, cuando se cerraron de manera efectiva, consecuencia de inexplicables incidentes de salud entre el personal de la embajada de lo que se conoció como 'síndrome de La Habana'.

La decisión de reabrir los servicios de visas fue presionada por la demanda migratoria. Las autoridades estadounidenses han informado que detienen a miles de inmigrantes cubanos que intentan ingresar a USA cada mes: el castrismo es un desastre y los cubanos huyen. Según la agencia Associated Press, es notable “el descontento entre los cubanos y la relativa facilidad con la que esos inmigrantes pueden obtener estatus legal en USA, otra resaca de la Guerra Fría”.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de USA, los cubanos ahora ocupan el 2do. lugar, después de los mexicanos, en número de detenidos en la frontera sur de USA. Reanudar los servicios de visa es una forma de tratar de garantizar un camino legal hacia la migración. USA podría otorgar hasta 20.000 visas en 2023.

El expresidente estadounidense Barack Obama se movió para mejorar las relaciones con el histórico antagonista estadounidense, levantando un embargo comercial. Su sucesor, Donald Trump, revirtió las políticas de Obama hacia Cuba. Joe Biden ha recorrido hasta ahora un camino intermedio.

Cristina en Cuba con Raúl Castro Cristina en Cuba con Raúl Castro.

La entrevista

En este contexto, una entrevista de Norma Cabada al médico Martín Gruenberg, miembro de la Asociación Estadounidense de Pediatría, acerca del sistema médico cubano, que fue el eje de su diplomacia internacional durante años porque se había instalado que era muy eficiente y relativamente barato. Un mito, según parece.

Cabada mencionó que la FAO, organización de Naciones Unidas para la Alimentación, informó que cientos de neonatos cubanos nacen con bajo peso y escasa longitud (no se consigna ‘estatura’ puesto que el recién nacido no bipedesta) por desnutrición aguda de las progenitoras, quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas alimentarias en el período de gestación.

También sostiene que un alarmante número de casos traen fallas irreversibles en su historial nutricional.

gruenberg.png Martín Gruenberg.

-Martín, en Cuba siempre hubo muy buenos índices de mortalidad infantil, incluso similares a los de los países desarrollados. Pero en lo que va del año han fallecido al menos una decena de bebés prematuros con bajo peso, así lo reconoce el propio Ministerio de Salud de Cuba. Hay una gran crisis socioeconómica y alimentaria, pero esta noticia no deja de alarmar por su crueldad. ¿Cuál es la antesala de estas muertes?

-Sí, yo vi la información y lo que se ha publicado con cierto asombro, porque es muy difícil tener datos ciertos en determinados contextos políticos, pero aún así es muy difícil expresar a ciencia cierta por qué sucedió. Ahora, sabemos que los bebés de bajo peso al nacer y los bebés prematuros son un riesgo de muchas intercurrencias. Son riesgo de muerte súbita, de contraer infecciones severas, es un factor de riesgo para desarrollar patologías neurológicas, riesgo de problemas de aprendizaje en el futuro, lo cual no sólo es un daño para el recién nacido sino un daño social. Cuando nace un bebé de bajo peso o un bebé prematuro, lo propio responde a un fallo en el sistema médico, porque estas situaciones – ambas- son prevenibles.

-¿Por qué?

-Porque la mamá no ha sido controlada durante el embarazo, o porque es una madre adolescente, o porque es una madre desnutrida; o porque no ha tenido todos los controles ni recibido las vacunaciones que son sí o sí necesarias para gestar y dar a luz en salud e integridad. Por ese fallo médico, ese niño está sujeto a sufrir toda una serie de complicaciones y en ese contexto de pobreza, aparentemente, esto es lo que está pasando. El que una madre no pueda llegar a un hospital a veces depende de la accesibilidad; a veces sucede que no tienen el dinero suficiente para llegar al centro de salud para controlarse. A medida que los niveles de bienestar económico de un país van disminuyendo, van apareciendo estas problemáticas.

-Sí, Ud. sabe que hay una crisis humanitaria en Cuba; el año pasado se fueron 250.000 personas que corresponde al más del 2 y medio por ciento de la población y que es el índice más alto de los últimos 60 años. En 1980 ‘Mariel’, un éxodo masivo, pero éste es superior porque la crisis es extraordinaria.

-Entonces, la pobreza y la malnutrición de las madres es uno de los antecedentes de estas muertes.

-Efectivamente, entre los factores más relevantes.

-De hecho, cuando estudiaba este caso, que me consultaste, descubrí que Cuba tiene muchas denuncias por violencia obstétrica. La madre que va a atender su parto recibe violencia por parte del sistema médico, sobre todo, de profesionales y personal de salud masculino. Los hombres del sistema de salud son frecuentemente denunciados por ejercer violencia obstétrica. Las pacientes no pueden solicitar ni traslucir sus necesidades ni preferencias, porque en caso de hacerlo, las maltratan, entonces, es muy inferencial que las gestantes rehúyan de los controles por prevenir el maltrato obstétrico y esto deviene en que sin controles, aparecen casos de muertes prematuras.

-La crisis socioeconómica es un tema lacerante y ya tocante con la miseria, alarmante, pero la buena medicina ¿tiene que ser onerosa?

-No, absolutamente. La buena medicina no tiene por qué ser cara. Así, una de las medicinas más caras del mundo es la americana, pero no es de las mejores, porque de otra manera, no se daría tantos juicios por mala praxis en USA. En Cuba hay mucho capital humano (otra antinomia), entonces se reemplaza muchas veces preparación académica por cantidad de profesionales al servicio de… Una cosa es que a una persona la rehabilite 1 kinesiólogo, que a esa misma persona la rehabiliten entre seis, activando al mismo tiempo los sensores y neuroconductores, por ejemplo del SNP, (Sistema Nervioso Periférico) por dar un ejemplo.

