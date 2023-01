Netflix: Caleidoscopio, un inicio olvidable de este 2023

Eso no quiere decir que Caleidoscopio sea uno de esos productos que se necesita el 100% de la atención para no perderse de nada, porque cuenta la historia de un atraco, con capítulos conectados entre sí que si bien dejan cierto margen de libertad para elegir cómo ver la historia, lo que cuenta no es lo suficientemente interesante como para que valga la pena.