Netflix lo vuelve a hacer: Cancela 1899 tras una temporada

¿Cancelada por culpa de las críticas? No

La primera temporada estuvo cargada de terror y misterio, una mezcla de géneros que convirtieron a 1899 en una de las más tétricas de Netflix. Al final de la serie se reveló un dato importantísimo que dejaba las puertas abiertas a continuar. En el sitio de críticas Rotten Tomatoes la serie fue aprobada con un 76% tanto a nivel de críticos profesionales como con un 74% de público en general.

image.png

No obstante, el problema no habría sido tanto una cuestión de aprobación o no, sino más bien de los pocos números a cantidad de reproducciones en la plataforma. Un problema que hizo cada vez más regular el tener que eliminar series en una primera o segunda temporada ( como fue el reciente caso de Warrior Nun).

----------------------------

Más contenido en Urgente 24

Explotaron las redes por famosa serie que regresó a Netflix

Espionaje K: Agustín Rossi negó una "mesa militar" en la AFI

Canje de deuda: Economía mañana será puesta a prueba

Dólar: En época de sequía Alberto no debería jugar con fuego

Alberto Fernández y un encuentro para reforzar la amistad