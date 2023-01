Dólar: En época de sequía Alberto no debería jugar con fuego

image.png

En la City Porteña, el dólar blue hoy (2/1) se negocia a $345, unos $15 por debajo de su máximo registrado el pasado 28 de diciembre.

Temporada de escasez

Con respecto a este apartado, Gustavo Idígoras, titular de la CIARA-CEC, destacaba que:

Vamos a tener 4 meses críticos por falta de mercadería Vamos a tener 4 meses críticos por falta de mercadería

En este sentido, en Ámbito Financiero, atribuyó a la sequía como principal responsable, alegando que: La sequía que estamos atravesando, va a llevar a que, cuando uno quiera cambiar el celular, una notebook o un televisor o quiera un repuesto de un vehículo que sea importado entre febrero y mayo no lo encuentre. No porque el fabricante no lo quiera, sino porque no estarán los dólares para comprarlos. Hubo sequía y no habrá maíz para traer los dólares que la Argentina va a necesitar. Hay una relación muy directa entre el campo y la economía que a veces la sociedad, sobre todo urbana, no visualiza. Si el país pasa una sequía, lo sufrimos todos y, si tiene una buena cosecha, estamos en condiciones de crecer. Acabamos de cerrar el mejor año de la historia, con exportaciones agroindustriales por US$ 40.500 millones, muy por encima de las US$ 25.000 millones de promedio.

Para Gustavo Idígoras, el contexto internacional no ayuda a la situación del país, explica que: A la Argentina le va bien cuando el mundo se estabiliza, porque come más, porque tiene más ingresos y pide más alimentos argentinos. Entonces los bancos (de afuera) nos quieren prestar plata. Cuando hay conflictos bélicos, se genera inestabilidad por razones exógenas a la oferta y la demanda de la producción y comercialización de alimentos. Todo eso impacta mucho porque crece el costo financiero para las empresas que exportan. Vamos a ver qué pasa en la región con la asunción de Lula y si efectivamente el Mercosur se fortalece. Argentina necesita imperiosamente de un Brasil con mucha energía que traccione y nos ayude a salir adelante.

