Sergio Massa ya prepara el difícil 1er. bimestre 2023

El desafío fiscal/monetario del 1er. bimestre de 2023 es significativo: el Tesoro afronta vencimientos de títulos en moneda extranjera por US$ 1.115 millones y en pesos por AR$ 2,5 billones, mientras que la reversión de la estacionalidad de la demanda de dinero hará que el BCRA tenga que esterilizar más de AR$ 1 billón para que el excedente de pesos no presione a los mercados financieros.