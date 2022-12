Netflix: Emily in Paris, la fantasía camp que todos odian

Por qué Emily in Paris es tan adictiva

Emily in Paris es una serie genuinamente buena porque al mismo tiempo no lo es, porque no se toma en serio a sí misma desde el primer minuto. Emily in Paris es una carta del encanto camp, mezclado con lo kistch: De hecho, gran parte de las burlas a la protagonista giran en torno a que no es sofisticada o que tampoco tiene ningún tipo de buen gusto.