'La Serpiente' el asesino que inspiró a Netflix fue liberado

"Mantenerlo en prisión continuamente no está en consonancia con los derechos humanos del preso", asegura el fallo. "Si no hay ningún otro caso pendiente en su contra, este tribunal ordena su liberación y el regreso a su país dentro de 15 días", agregó la Corte. "Mantenerlo en prisión continuamente no está en consonancia con los derechos humanos del preso", asegura el fallo. "Si no hay ningún otro caso pendiente en su contra, este tribunal ordena su liberación y el regreso a su país dentro de 15 días", agregó la Corte.