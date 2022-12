Sergio Massa, el 1er. ministro de la Argentina 2022 (Folha)

En la mañana del martes 27/12 un militante peronista que goza de la confianza de La Cámpora y es funcionario, reflexionó desde su escritorio ante Urgente24: "Vamos a ver qué dice CFK hoy. No creo que ella no participe. Seguro que es parte de una estrategia suya. El anunció tan anticipado de que no jugaba fue por algún motivo. Algo trama", fue su elucubración conspiranoica.