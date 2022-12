El Chavo Fucks en la lista negra de críticos de la Scaloneta

EL VIDEO ANTI MESSI QUE SEPULTA A MARTÍN LIBERMAN



Este es el video que el catalogado ‘mufa’ no quiere que salga a la luz:



“No me sumo al periodismo berreta que apoya a la selección oh oh”



“Leo, máximo goleador de la historia? Contra quién! Cuando! Donde!”



#Argentina pic.twitter.com/Ltf2EuzlAW