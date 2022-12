Previo a Cumelén, Larreta y Massa unidos por Redrado

De esta manera, no solo Larreta envía un mensaje muy claro al expresidente Mauricio Macri sobre la relación amistosa con Massa y figuras cercanas sino también que tiene la muñeca política suficiente como para desarmar y rearmar su gabinete y el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.

image.png

Macri, Caputo y Larreta en Cumelen

El portal Infobae reveló el pasado sábado 17 de diciembre que los empresarios y el dirigente porteño habrían llegado a una tregua y que sellarán un acuerdo en el sur.

Ricardo Carpena dejó entrever que Patricia Bullrich podrá ser muy dura pero no está en la mesa chica del PRO:

El exclusivo country Cumelén, ubicado en Villa La Angostura, Neuquén, será nuevamente el escenario de la reunión cumbre de dos de los líderes del PRO. Lo mismo sucedió el 22 de enero de este año, cuando Rodríguez Larreta se instaló en la casa que tiene en ese lugar Luis “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas y titular del Banco Central del gobierno de Cambiemos. Es la misma casa adonde se alojó Macri en 2011 cuando llegó con su esposa Juliana Awada para conocer ese paradisíaco sitio".

Carpena filtró el domingo 25 de diciembre, en otra nota publicada en Infobae, que " Mauricio Macri les pidió a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich que si llegan a la Casa Rosada designen a ministros de su gabinete como Germán Garavano en Justicia. Ese gesto del ex mandatario, que tuvo lugar hace meses, dejaría entrever que no piensa postularse nuevamente para la Presidencia, pero desde entonces combinó aquella solicitud con algunas señales de que, en realidad, no descarta competir para su “segundo tiempo” y que tomará la gran decisión recién en marzo".

Tras anunciar las incorporaciones, Rodríguez Larreta volvió a criticar al Presidente por no acatar el fallo de la Corte que ordenó restituir fondos coparticipables a la Ciudad y aseguró que el Gobierno nacional “quiere hacer trampa para seguir incumpliendo” con la sentencia.

“La Corte fue muy clara: el Gobierno nacional debe transferir el 2,95% de los fondos coparticipables mediante transferencias del Banco Nación. Y lo debe hacer, tal como indica el fallo, de manera diaria, directa, y en pesos. En ningún lugar se habilita el pago en bonos. Vamos a seguir defendiendo lo que corresponde, porque los fallos se cumplen, no se interpretan”, explicó el Jefe de Gobierno.

Rodríguez Larreta confirmó que la Ciudad presentó en la Corte un escrito informando del incumplimiento de parte del Gobierno nacional para que la Justicia tome las decisiones correspondientes que garanticen el cumplimiento de la sentencia en los términos exactos que dicta el fallo.

Además, informó que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py las denuncias penales contra todos los funcionarios del Banco Nación que son responsables de no cumplir el fallo en los términos en los que ordena la Corte. “Vamos a ir a fondo hasta que cumplan con la ley y con sus deberes como funcionarios públicos”, adelantó.

Por último, afirmó: “No tengo dudas de que esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando. Y se está terminando porque cada día somos más los argentinos que queremos cambiar, que queremos una Argentina de ley, de orden, de igualdad, de trabajo y de progreso. Cada día somos más los que queremos ser parte de la generación del 23 para terminar con el ciclo de decadencia en el que vivimos hace décadas y unirnos detrás de un modelo de desarrollo que saque al país adelante”.

