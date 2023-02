Otra vez Jesús para las masas, desde Hollywood

En todos los casos trabajó junto a su hermano, Andrew, pero en esta ocasión se asoció con Brent McCorkle como su codirector.

En 2015, cuando filmaban 'Woodland', Jon y Andy Erwin se toparon con aquella historia de la revista Time y les provocó cambios en su percepción de lo que pensaban.

Wikipedia cuenta así la historia: "Después de graduarse de Santa Ana High School en 1945, Chuck Smith se graduó en Life Bible College y fue ordenado pastor de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular (...) y finalmente se mudó a una pequeña iglesia preexistente llamada Calvary Chapel en Costa Mesa, California, en diciembre de 1965. En marzo de 1968, Smith trajo a su casa al entonces evangelista pentecostal de 18 años Lonnie Frisbee con su esposa Connie. Chuck Smith lo relacionó con John Higgins, quien ya tenía un estudio bíblico para jóvenes; iniciaron una comuna cristiana transcultural llamada 'La Casa de los Milagros'. John y Lonnie salieron a la comunidad para alcanzar a la juventud con el Evangelio y la iglesia de Costa Mesa, dirigida por Smith, llegó a tener 35.000 personas."

El documental de Chuck Smith, 'What God Hath Wrought' (Lo que Dios ha hecho), producido por Screen Savers Entertainment, cuenta la historia del movimiento Calvary Chapel y su influencia en el cristianismo moderno, en especial en la música cristiana contemporánea.

En 2012 apareció el libro 'Not By Might Nor By Power: The Jesus Revolution' (Ni por la fuerza ni por el poder: la revolución de Jesús), por Lonnie Frisbee y Roger Sachs, texto sobre el que se construyó el guión del filme de Erwin y McCorkle.

Jon Erwin dijo: "Comencé a pensar que si esto podía cambiarme, tal vez podría cambiar a otras personas como yo. Tal vez esto podría afectar a las personas que están abandonando su fe. Tal vez esto pueda cambiar una generación."

Jesus Revolution (2023 Movie) Official Trailer - Kelsey Grammer, Joel Courtney

Ya lanzado a preparar el filme, el desafío fue ¿cómo hacer que una película cristiana fuese accesible a un público más amplio?

Su respuesta:

"Antes que cualquier otro rol, somos animadores. Quiero hacerte reír; quiero hacerte llorar. Hay mucho humor en la película y debajo está el mensaje universal sobre la esperanza. Está ambientado en la iglesia; se llama 'Revolución de Jesús'; se trata de un despertar espiritual en USA pero la historia le puede encantar a las personas que no tienen relación con el cristianismo."

Otra pregunta inevitable: -¿Crees que estamos teniendo una revolución de Jesús en este momento?

Respuesta: -Específicamente dentro de la industria del entretenimiento, creo que hay un resurgimiento a favor del cristianismo y un aumento repentino de la espiritualidad, aún cuando la asistencia a la iglesia está disminuyendo. Puedes sentir un trasfondo de algo que sucede en la industria, en el talento emergente y en muchas personas que generalmente permanecen en silencio. Los titanes de la industria ahora están poniendo a Dios en su trabajo, y es un momento emocionante para estar en el negocio. Estamos a la vanguardia de un regreso a Dios. Cuanto más difíciles se pongan las cosas y más necesitaremos respuestas, tendremos más películas obre el cristianismo. No puedo pensar en otro momento en que la gente se haya odiado tanto. Me recuerda lo que estaba pasando cuando se desarrolla esta historia, en la década de 1970. Es por eso que definitivamente puedo ver que otro movimiento está ocurriendo.

En la película trabaja Kelsey Grammer, quien ganó 5 premios Emmy y 3 Globos de Oro por trabajos en 'Frasier', 'Los Simpson' y 'Boss', entre otros. Sin embargo, según su mujer, Kayte Walsh, nunca realizó una actuación tan convicente como 'Revolución de Jesús'.

Es cierto que Jesús fue un tema muy instalado en 2023 por una campaña de spots que cristianos diversos está financiando en todo el mundo e inclusive ocupò parte de la programación publicitaria durante la multitudinaria televisación del SuperBowl, el partido final entre equipos de la liga de fútbol americano profesional.

Pero 'Jesus Revolution' tiene un puntaje de audiencia del 99% en Rotten Tomatoes, pisoteando su 56% de críticas podridas, que no le importan a su audiencia basada en la fe. El largometraje también obtuvo un A+ de CinemaScore con PostTrak de 97% positivo y 89% recomendado.

'Jesus Revolution' atrajo 59% mujeres, 80% mayores de 35, 68% mayores de 45 y 53% mayores de 55 años.

64% fueron caucásicas, 21% latinas e hispánicas, 5% negras y 10% asiáticas/otras.

Es cierto que las películas cristianas tienen su gran mercado en el Medio Oeste y el Sur, conocido como 'el cinturón de la Biblia', pero esta película ha deslumbrado también en el Union Square, el gran complejo cinematográfico de New York City.

------------------

Documento: Bautismos masivos de Calvary Chapel en 1972

Calvary Chapel ocean baptism circa 1972

------------------

Hollywood no acostumbra producir films de temática cristiana y hace tiempo que tampoco se involucra con el contracultural movimiento hippie. Pero este caso es diferente, quizás porque es una historia real, con el guión escrito por Erwin y Jon Gunn, en base a Greg Laurie -interpretado por Joel Courtney-, un joven perdido que también tuvo que lidiar con una madre alcohólica (Kimberly Williams-Paisley), quien se casó 7 veces, y nunca pudo decirle quién era su padre.

Las cosas comienzan a cambiar cuando conoce al hippie desaliñado Lonnie Frisbee (Jonathan Roumie, quien hace de Jesús de Nazareth en la serie The Chosen), desilusionado por los círculos de amor libre inducidos por las drogas que pululaban en la comunidad californiana, emocionado de conocer a Jesús. Él encuentra al aliado más improbable del mundo, el pastor conservador Chuck Smith (Kelsey Grammer), quien comprende que es la forma de salvar y transformar su propia iglesia, con una congregación que envejece. Entonces nace una extraña sociedad.

---------------

Documento: El verdadero Lonnie Frisbee

Lonnie Frisbee Preaching @ Calvary Chapel Costa Mesa

---------------

Kelsey Grammer: "Lo que hizo Chuck (Smith) se remonta a uno de los preceptos básicos del cristianismo, que es la inclusión. Pensó: "Bueno, lo estoy haciendo de esta manera y la gente no está escuchando", así que finalmente se rindió. Él dijo: "Muéstrame un hippie y te escucharé". Efectivamente, se convirtió en una relación muy dinámica entre él y Lonnie Frisbee, una gran aventura, que aún continúa. Su iglesia (Capilla del Calvario o Calvary Chapel) llegó a abrir 1.000 templos en todo el país, y todavía existe. Y la música cristiana contemporánea sigue arrasando."

---------------

Documento: Homenaje a Chuck Smith el 30/10/2013:

CHUCK SMITH (1927- 2013) CAPILLA CALVARIO GREAT TRIBUTE AND CALVARY CHAPEL HISTORY VIDEOS

---------------