Jesús llega a las masas (incluyendo el SuperBowl)

Quienes están detrás de la campaña dicen que están invirtiendo US$ 100 millones, donados por un grupo de familias anónimas adineradas, para un lanzamiento nacional, que colocará la marca 'Jesús' en igualdad de condiciones con Mercedes Benz, Old Navy y TD Ameritrade.

La campaña es un proyecto de Servant Foundation, organización sin fines de lucro de Overland Park (Kansas, USA), que participa de actividades como The Signatry (fundación cristiana global que inspira y facilita la generosidad al proporcionar soluciones creativas para donar).

Sin embargo, los donantes que respaldan la campaña han permanecido anónimos; a principios de 2022, los organizadores solo le dijeron a la agencia Religion News Service (RNS) que los recursos provenían de “familias de ideas afines que desean ver al Jesús de la Biblia representado en la cultura actual con la misma relevancia e impacto que tuvo hace 2.000 años”.

Green: “Él ama a quien nosotros odiamos. Creo que tenemos que informar al público y crear un movimiento”.

Jason Vanderground, presidente de Haven, una consultora de construcción de marca con sede en Grand Haven, Michigan, que está trabajando en la campaña "Él nos atrapa", confirmó que los Green son uno de los principales donantes, entre una variedad de personas y familias pero interdenominacionales.

Los organizadores han inscripto a 20.000 iglesias que proporcionen voluntarios para hacer un seguimiento de cualquiera que vea los anuncios y solicite más información. Esas iglesias, sin embargo, dijo, no están financiando la campaña.

Sólo los anuncios del Super Bowl costarán US$ 20 millones, según los organizadores, quienes originalmente describieron 'He Gets Us' como un esfuerzo de US$ 100 millones.

La meta es invertir alrededor de US$ 1.000 millones en los próximos 3 años. Y esa es solo la primera fase.

Una campaña de 3 años de US$ 1.000 millones estaría a la par con los presupuestos publicitarios de las principales marcas como las tiendas de comestibles Kroger, dijo Lora Harding, profesora asociada de Marketing en la Universidad de Belmont, en Nashville.

“Es una inversión publicitaria realmente notable para una organización religiosa o una organización sin fines de lucro en general”, dijo Harding, quien trabajó en la campaña 'Corazones abiertos, mentes abiertas, puertas abiertas', para la Iglesia Metodista Unida.

Los anuncios con temas religiosos han sido relativamente raros en la competencia conocida como Super Bowl. La Iglesia de Scientology (Cienciología) sí ha publicado anuncios en el pasado y, en 2018, Toyota publicó un anuncio con el mensaje "Todos somos un equipo", en el que aparecía un rabino, un sacerdote, un imán y un monje con túnica color azafrán que se dirigían a un juego de fútbol, y se sentaban junto a unas monjas.

Más cercana al modelo “Él nos atrapa” estuvo la campaña nacional de US$5 millones de Christian Broadcasting Network para promover 'El Libro', una versión reempaquetada de la traducción de 'The Living Bible', con un tema musical pegadizo cantado por la leyenda del country-music, Glen Campbell.

Harding dijo que, a pesar del costo, la publicidad en el Super Bowl tiene sentido para "Él nos atrapa". Los organizadores quieren llegar a una audiencia masiva que esté enfocada en la pantalla. Los anuncios del Super Bowl se han convertido en parte del espectáculo del gran juego.

“Simplemente ya no hay formas de llegar a una audiencia atenta y comprometida de ese tamaño”, dijo.

También dijo que el anonimato del grupo detrás de los anuncios juega a favor. Sería fácil para los espectadores descartar de su interés un anuncio proveniente de una organización religiosa o un grupo religioso. Los anuncios de “Él nos atrapa” esperan hasta el final para mencionar a Jesús y no apuntan a ninguna iglesia o denominación específica.

Eso lo hace aún más poderoso y transmite el mensaje de una manera realmente convincente. Creo que hace que Jesús sea más relevante para el público actual.

Algunos espectadores, incluidos algunos cristianos evangélicos, se muestran escépticos. La autora y activista Jennifer Greenberg apoya la idea de tratar de llegar a quienes están fuera de la fe y quiere que la gente entienda que Jesús los atrapa. Pero ella dijo que ese no es todo el mensaje del cristianismo.

Sí, Jesús puede identificarse contigo. Pero, ¿a qué vino Jesús principalmente? Él vino a morir por nuestros pecados. Conectarse emocionalmente con Jesús es genial. Pero eso no salvará tu alma. Puedo mirar a Buda o Sarah McLachlan o Barack Obama y puedo encontrar cosas en común con ellos. Pero eso no significa que me van a salvar.

Michael Cooper, autor y misionero, está de acuerdo con esta reflexión. Si bien Cooper es fanático de los anuncios y dice que comunican poderosamente el lado humano de Jesús, dejan de lado su divinidad.

“Comencé a preguntarme, ¿es éste el Jesús que conozco?”, él dijo.

Cooper y un colega ofrecen lo que él llamó una “crítica constructiva” de la campaña en un próximo artículo para el 'Journal of the Evangelical Missiological Society'. Ese artículo pide un mensaje más claro sobre la naturaleza divina de Jesús.

En medio de la polarización política y la recuperación de la pandemia en curso, los estadounidenses están estresados y divididos. Pero el domingo 12/02, alrededor de 33% de los estadounidenses encenderá sus televisores para vivir el Super Bowl LVII.

Una de las piedras de toque culturales más grandes de USA, 'el gran juego' es conocido tanto por el fútbol como por los llamativos comerciales que se transmiten entre jugadas y touchdowns (anotaciones). Es en ese momento de atención fija que se emitirán dos anuncios innovadores, que no presentan un producto sino una persona: Jesús.

Vivimos en una época en que la asistencia a la iglesia es baja y el voluntariado religioso está disminuyendo. Mientras que el 75% de los estadounidenses se identificaron a sí mismos como cristianos en 2011, solo el 63% dijo lo mismo una década después. Mientras que los cristianos a menudo se describen a sí mismos como generosos, compasivos y amorosos, los no cristianos a menudo ven a los cristianos como críticos u opositores o contrarios a ellos, no a favor de ellos.

Al mismo tiempo, los investigadores están viendo una apertura espiritual creciente ya que 3 de cada 4 adultos estadounidenses dicen que quieren crecer espiritualmente. Casi la mitad de los estadounidenses dicen que están más abiertos a Dios hoy que antes de la pandemia de COVID-19.

Los organizadores:

"Todas estas realidades conducen a una conclusión singular: es hora de que el verdadero Jesús ocupe un lugar central en la imaginación cultural. Y eso es exactamente lo que está haciendo la campaña 'He Gets Us'. Si bien el Super Bowl representará el impacto más grande que hayan tenido sus anuncios, la campaña ya ha tenido un impacto tremendo. Desde la primavera de 2022, los anuncios de 'He Gets Us' han generado casi 6.500 millones de impresiones. Ni hablar del impacto a través de las redes sociales, YouTube y anuncios de televisión."

"En un mundo que está confundido acerca de quién es Jesús, qué creen los cristianos y por qué es importante el evangelio, los anuncios aclaran la confusión y se centran en un Cristo compasivo. Con casi un tercio del país que espera ver el Super Bowl, los anuncios sobre Jesús durante el evento importan de manera masiva."

Interrogantes:

¿Fue Jesús simplemente un buen maestro?

¿Es Jesús tan crítico y legalista como parecen ser sus seguidores?

¿Quién es Jesús tiene alguna relación con mi vida hoy?

Jordan Carson, vocero y director de comunicación de 'He Gets Us':

“Jesús entiende en qué consiste ser humano cuando enfrentó muchas de las emociones y luchas por las que pasamos todos los días”.

"Hay casi infinitas razones por las que alguien puede tener una noción falsa de quién es Jesús. Quizás crecieron en un hogar o en una iglesia que les enseñó una versión sesgada del evangelio."

"Tal vez su concepto de Cristo es una mezcolanza de percepciones culturales. Incluso podría ser que alguien que decía amar los lastimara de manera significativa, confundiéndolos profundamente acerca de quién es Jesús."

“Nuestro objetivo principal para el movimiento 'He Gets Us' es volver a presentarlo, especialmente a quienes pueden ser escépticos del cristianismo."

Los anuncios del Super Bowl de 'Él Nos Atrae' se enfocan en un tema llamado 'La 3ra. Vía', que alienta a rechazar la condición divisiva y polarizada de nuestro momento cultural y elegir el respeto, la bondad y el amor en sus interacciones con los demás, tal como lo hizo Jesús.

Es probable que el espíritu inicial detrás de este movimiento se remonte a cómo sucedió 'The Chosen' (El Elegido), la producción de la serie autofinanciada acerca de la vida de Jesús, un hito en la organización de un producto fílmico tan masivo.

En cualquier caso, Carson dijo: “Las personas que no siguen a Jesús o no saben mucho sobre él tendrán preguntas. Así que sugerimos que los cristianos estén preparados para entablar una conversación con sus amigos y familiares sobre lo que vieron”.

