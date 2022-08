Detrás del muro sin puertas estaba... una historia de Jesús

Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro."

Según escritos posteriores, de principios del siglo 5 (Juan Crisóstomo y Jerónimo), también Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan provenían de aquella ciudad. Encontrar Betsaida era muy importante.

El historiador Flavio Josefo había escrito que Herodes Filipo había elevado a Betsaida a la categoría de Ciudad con el nombre de Julias, en honor a la hija del emperador Augusto. Pero ¿dónde estaba?

Arqueólogo Mordechai Aviam:

“A fines del siglo 19, al-Araj ya era conocido como un fuerte candidato para Betsaida. Hace 5 años, decidimos revisar bien el sitio y comenzamos a excavarlo. Pronto descubrimos la capa romana que se remonta a la época de Jesús, desenterrando casas, cerámica, monedas, etc. Desde un principio, algunos hallazgos nos sugirieron que debía haber una iglesia en algún lugar, como fragmentos de mosaicos”.

“Queríamos probar la historia”, señaló.

Al-Araj está a orillas del lago, mientras que a-Tel está a unos 2 kilómetros de distancia, y pensaron que al-Araj era un sitio más convincente para historias del Nuevo Testamento.

Y así desenterraron una basílica, de unos 27x16 metros.

“Encontramos mosaicos, 2 inscripciones, los ábsides, todos datan del período bizantino”, dijo Aviam. “La iglesia fue construida a finales del siglo V o principios del VI y probablemente permaneció en uso hasta el siglo VIII”.

Pero la basílica seguía siendo un misterio.

betsaida5.jpg Excavación en al-Araj.

El mosaico

Durante varios años después del descubrimiento de la antigua iglesia en el-Araj, los arqueólogos esperaban encontrar alguna inscripción que contuviera alguna dedicatoria, práctica típica de las iglesias bizantinas. Así podría rastrearse de qué trataba la basílica. Hasta que eso no sucediera era difícil explicar la historia de ese lugar. Ahora lo encontraron.

¿Cuál era el problema? Un muro sin puertas. Después de excavar la mayor parte de las paredes de la estructura, los arqueólogos no pudieron localizar la puerta de entrada a la iglesia que resultaba, entonces, un rompecabezas arqueológico a orillas del Mar de Galilea.

Durante la reciente temporada de excavaciones, que finalizó a mediados de agosto 2022, los arqueólogos desenterraron lo que imaginaron que eran los muros exteriores de la iglesia. Sin embargo, se sorprendieron al determinar que, aunque las paredes sobrevivieron hasta una altura de aproximadamente 1 metro, no se descubrió la entrada.

“Solo hay 2 explicaciones para esta estructura”, dijo Aviam. “Es posible que el muro perteneciera a una estructura posterior construida sobre el mismo marco de la iglesia. Sabemos que durante el período de las Cruzadas en el siglo XIII funcionó en el lugar una fábrica de azúcar. Tal vez la pared estaba conectada a ella."

Sin embargo, la 2da. sugerencia abre aún más misterios: “Podría ser que alguien decidiera construir un muro alrededor de los restos de esta importante iglesia para conmemorarla o tal vez enterrarla”, señaló Aviam.

Según el arqueólogo, luego de que el terremoto destruyó la iglesia y dado que ninguna comunidad cristiana vivía en sus cercanías ni la visitaba, es posible que alguien quisiera proteger los restos del edificio.

El próximo año, los arqueólogos tienen la intención de excavar alrededor de la iglesia para llegar a los cimientos, lo que probablemente les permitirá fechar el muro. Y posiblemente la respuesta a algunos de sus misterios.

betsaida4.jpg El mosaico que comenzó a resolver el misterio.

El mosaico

Excavando el suelo de la iglesia apareció un medallón de mosaico con una inscripción en griego que data del siglo V:

"En los días de nuestros gobernantes, nuestro Santo Padre y nuestro obispo…".

Luego se pierde el nombre del obispo y continúa informando que la iglesia fue renovada, provocando una nueva incógnita, para identificar en la construcción a la iglesia antigua y la renovada.

El mosaico cubierto de barro, con las inscripciones enterradas en al-Araj durante más de 1500 años, fue limpiado bajo el sol del verano (boreal) 2022 en ese sitio arqueológico cerca de la villa otomana Beit HaBek, por los arqueólogos Mordechai Aviam y R. Steven Notley.

La inscripción comienza con las palabras: "Constantino, siervo de Cristo". La advocación hace referencia al fundador de esa iglesia, no es una referencia a Constantino, el primer emperador romano que abrazó el cristianismo, explicaron los arqueólogos.

La inscripción continúa con una petición de oración al "jefe y comandante de los santos apóstoles", según Leah Di Segni, de la Universidad Hebrea de Jerusalén; y Jacob Ashkenazi, del Kinnaret College.

Betsaida

Ahora, a orillas del Mar de Galilea, los arqueólogos empalmaron el mosaico -fragmento de la estructura de una iglesia perdida-, con la Iglesia Perdida de los Apóstoles, mencionada en las crónicas del obispo bávaro Willibald, quien visitó el área en peregrinación en el año 724 d.C., y dijo que ese lugar era Betsaida.

Por lo tanto, el hallazgo consiste en que al-Araj es ¡Betsaida!

Willibald fue un obispo de Eichstätt en Baviera pero había nacido en Wessex, Inglaterra, hijo de Ricardo el Peregrino y Wuna de Wessex.

La información sobre su vida se extrae del 'Hodoeporicon' (Itinerario), un texto del siglo 8 escrito por Huneberc, monja anglosajona de Heidenheim am Hahnenkamm, a quien le fue dictado por Willibald poco antes de morir.

Willibald viajó mucho y fue el primer inglés conocido en visitar Palestina. En el año 721, Willibald partió en una accidentada peregrinación con su padre, quien murió en el trayecto, y su hermano.

Willibald y un grupo de 7 compañeros llegaron a Palestina hacia el año 723, visitó Nazaret, Belén, y de allí a Egipto. Regresó a Nazaret, y de allí viajó a Caná, Cafarnaúm y Jerusalén, donde llegó en 725. Fue a Belén y la Iglesia de la Natividad, Thecua, la Gran Lavra de San Sabas -iglesia en el lugar donde el evangelista Felipe bautizó al eunuco etíope-, Hebrón, Jope, Tiro y Sidón, Sebaste y otros lugares en Samaria, Ptolemais, y de nuevo llegó a Tiro.

Al-Araj está en la orilla norte del Mar de Galilea y no es el único lugar donde se buscó a Betsaida, pueblo donde más tarde se levantó la polis romana Julias. El Nuevo Testamento no es muy claro acerca del origen de los apóstoles Pedro y su hermano Andrés, pero todo apunta a que Betsaida fue su hogar y no el pueblo de pescadores de Capernaum.

La tradición (los escritos de Willibald) afirman que la iglesia fue construida sobre la casa de Pedro y Andrés.

Los arqueólogos trabajaron mucho tiempo para redescubrir la agnóstica Betsaida, mencionada por Jesús en los Evangelios de Lucas y de Mateo:

"Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido: “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes".

¿Por qué Betsaida fue olvidada durante más de 1.500 años si Simón Pedro fue tan importante para muchos cristianos?

La inscripción con la dedicatoria y la oración de Pedro forman parte del mosaico del suelo de la sacristía de la antigua iglesia.

Durante la temporada de excavaciones de este otoño (boreal), los arqueólogos esperan encontrar la inscripción dedicada a Andrés, su hermano con quien Pedro vivía en Betsaida.

¿Ha cerrado esto el debate acerca del lugar donde se levantaron Betsaida y la Iglesia de los Apóstoles? "Yo diría que sí, en ambos casos", dijo Notley. "Creo que la evidencia deja en claro que el sitio que estamos excavando representa tanto la iglesia a la que se refirió Willibald [en el siglo VIII] como la iglesia construida sobre la casa de los hermanos Pedro y Andrés".

Una de las razones fue que el Mar de Galilea es un lago interior cuyo volumen de agua fluctúa. En 2020, por ejemplo, el sitio arqueológico se hundió en las aguas del lago después de un período de fuertes lluvias.

El nombre del asentamiento permaneció en los registros históricos, cristianos y judíos, hasta finales del siglo 3, cuando desapareció repentinamente.

La investigación ha demostrado que durante esos tiempos las aguas del lago crecieron y probablemente, junto con otros asentamientos alrededor del lago, Betsaida fue inundada y enterrada en el lodo.

betsaida-kGSF--984x468@RC.jpg Imgen de los trabajos en las ruinas de al-Araj.

Reencuentro

“Y de allí fueron a Betsaida, la residencia de Pedro y Andrés, donde ahora hay una iglesia en el sitio de su casa”, escribió Willibald mientras viajaba por las orillas del Kinneret. “Se quedaron allí esa noche, y a la mañana siguiente fueron a Corazín, donde nuestro Señor sanó a los endemoniados y envió al diablo a una piara de cerdos”.

Unas décadas más tarde, un gran terremoto azotó la región y la dinastía gobernante musulmana cambió. En el período que siguió, se perdieron muchos sitios cristianos y el recuerdo de su ubicación exacta.

La arqueología bíblica se dedica a identificar diferentes localidades y monumentos que confirmar las historias de la Biblia, a menudo sometidas a la difamación de los agnósticos. En el caso de Betsaida es un dato muy importante por la historia de Jesús de Nazareth, el personaje que cambió la historia.

Según el diario israelí Haaretz esto impulsará el turismo en la zona del Mar de Galilea. Mucho más importante que eso: resulta clave para confirmar otros capítulos de la historia de Jesús.

En el Evangelio según Lucas, Betsaida es un lugar cercano a la colina donde Jesús realizó el milagro de alimentar a 5.000 personas (el “milagro de los 5 panes y los 2 peces”).

