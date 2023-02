El plantel canalla añadió a sus filas a Carlos Quintana, Facundo Mallo, Lucas Rodríguez, Agustín Toledo, Octavio Bianchi y el paraguayo Alan "Coyote" Rodríguez, sin embargo, el mandamás se que quedó con el deseo de seguir sumando jugadores y por eso demostró su descontento

image.png Miguel Ángel Russo sonríe junto a Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central.

La respuesta de Javkin

Ante esta situación, el que respondió fue el intendente de la ciudad, Pablo Javkin. El mandatario explicó que esas declaraciones no tienen solvencia ya que el propio DT vive en Rosario y expresó que es "una dificultad dirigencial hablando mal de la ciudad. Lo que hago mal yo es mi responsabilidad, no de la ciudad", sostuvo el abogado en Radio2.

Asimismo, el político aseveró que el narcotráfico es un problema que atraviesa a la República Argentina: "La droga, las armas, nos llegan. Me niego a tratarlo como si fuera hecho local. Hay sectores de la capital y el conurbano que están igual o peor que nosotros", desglosó.

Y agregó: "Este no es un problema que originamos los rosarinos. Somos víctimas de ser un enclave logístico de un país que no controla el narcotráfico, no escucha a los presos en las cárceles, no enfoca su trabajo en controlar. No mientan, no sucede solo en Rosario".

En 2022, Rosario vivió un récord en cantidad de homicidios (287 muertes violentas). La gran mayoría, vinculadas a la inseguridad y al narcotráfico, según se conoció.

image.png Pablo Javkin.

