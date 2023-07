Y Julio Zamora salió a la cancha

“Es un honor tomar esta responsabilidad nuevamente y que el pueblo pueda definir el rumbo que quiere tomar. Si esa decisión significa que dan vuelta a la página de la historia y me dicen 'Julio gracias por lo hecho' va a ser un honor. Y si gano, también va a ser gratificante porque significará ratificar el trabajo que hicimos durante estos años".

Zamora subrayó las obras más significativas de su gestión:

el Hospital Materno Infantil y su puesta en valor;

los 3 HDI de Don Torcuato, Tigre centro y Benavídez;

el Polideportivo 'Ñato Errecart', de Benavídez;

el Teatro Municipal Pepe Soriano;

los 85 espacios públicos revalorizados;

el fortalecimiento en seguridad;

la Av. Juan B. Justo (ex 197); y

la Ruta 197 entre los puentes El Talar y General Pacheco.

También se refirió a obras a presentar en el futuro:

los 2 teatros en Don Torcuato y El Talar;

la pista de atletismo,

los 2 microestadios de Benavídez y Don Torcuato y

el hospital de alta complejidad.

Zamora rindió homenaje a la memoria de la ex presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; al ex presidente del consejo escolar Raúl Mansilla; y al ex concejal Alfredo Di Mateo.

Precandidato a concejales titulares:

Zamora, Gisela Escalante, Miguel Ferreira, Cecilia Stachowiak, Federico Paludi, Adriana Gianella, Lucas Silva, Marilina Nuñez, Daniel Mazzei, Sonia Tacón, Dario Villalba, Paola.

---------------------------

Más contenido en Urgente24:

Alquileres en Mar del Plata: Listado de precios para evitar avivadas

Low cost inauguró nueva ruta clave en vacaciones de invierno

Billeteras virtuales: Ahora se cobrarán impuestos a las transferencias

Los 12 mejores centros de esquí en Argentina y sus precios

Un hotel en el aire: Cómo es la mejor aerolínea del mundo