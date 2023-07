Silvina Luna: Tras nuevo parte médico, escrachan a Lotocki

Por su parte, el conductor se refirió a los indicios de mejoría: "Me cuentan sus amigos que ya está dando órdenes, que ya volvió a ser más Silvina Luna, y que ya empezó a hacer algunos chistes y mejorar su ánimo, a pesar de que su cuadro sigue siendo complicado. Todo esto lo cuento como una leve mejoría. Sé que mucha gente quiere escuchar noticias de ella".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsocioseltrece%2Fstatus%2F1677785247839125506&partner=&hide_thread=false Hoy por la tarde el Dr. Anibal Lotocki fue escrachado en una función del circo Rodas. Algunos espectadores le gritaban “asesino” mientras la función ya había comenzado. Pese a cambiarse de lugar fue nuevamente abucheado y por este motivo decidió irse del show. pic.twitter.com/deW6LHYesr — Socios del espectáculo (@socioseltrece) July 8, 2023

"Es bravo el panorama porque lo primero que tienen que hacer es sacar la bacteria. Es un tratamiento que lleva un año y le faltan 10 meses todavía por delante, para sacar la bacteria y para hacerse diálisis, hasta llegar al trasplante. Pero estas son algunas cosas alentadoras dentro del cuadro Silvina", concluyó.

De manera paralela, el doctor Lotocki no tuvo mayores inconvenientes en mostrarse públicamente y asistió a la función de las 15:30 del Circo Rodas en compañía de sus hijos. Dado que fue reconocido de manera inmediata, se vio obligado a cambiar de ubicación y procedió a retirarse antes de que el show finalizara.

Sin embargo, no logró escabullirse y fue increpado por algunos asistentes, quienes le realizaron preguntas sobre el delicado estado de Luna. Lotocki no le huyó a los cuestionamientos y declaró que si bien le apena la situación que está atravesando la modelo, no siente culpa de vivir con normalidad mientras ella está internada.

Los testigos aseguraron que Lotocki buscaba pasar desapercibido, pese a que muchos asistentes lo reconocieron, pero que una vez que fue abordado no hizo nada para evitar. "Parece que tuviera un discurso armado. Nunca se sintió mal, no agachó la mirada, ni percibió que estaban sus hijos", señalaron.

