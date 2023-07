Al respecto, Santiago Cafiero resaltó que la zona tiene “aspectos jurisdiccionales que son importantes de clarificar”. Y señaló que es “esencial” el intercambio de experiencias e información, la coordinación y cooperación entre las Prefecturas argentina y paraguaya. “Tiene que haber protocolos aceptados por los dos países ”, remarcó el canciller.

“Nos parecía esencial al Gobernador y a mí venir y conocer la situación concreta para, ahora sí, internalizar y poder desplegar una hoja de ruta con los mecanismos para empezar a resolver esta situación”, agregó Cafiero tras la recorrida, el pasado viernes 07/07.

En diálogo con medios locales, el funcionario nacional relató que ni bien se enteró del incidente tomó contacto con Valdés para “desplegar una agenda de trabajo coordinada entre la Provincia y Cancillería que derivó en venir a recorrer la zona y ver la geografía tan conflictiva ”.

Según informó Cancillería, Cafiero llevó a Gustavo Valdés diferentes propuestas y acciones con posibilidades reales de implementación, tendientes a garantizar los derechos establecidos en los Tratados Internacionales y lograr una solución pacífica entre países hermanos.

Estas iniciativas involucran a todos los organismos competentes a nivel nacional y provincial de Argentina y su contraparte de la República de Paraguay. Las mismas se centran en reactivar los mecanismos existentes en el marco de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, convocar al Comité de Integración Ituzaingó-Ayolas y la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná. Además el ministro propuso involucrar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSantiagoCafiero%2Fstatus%2F1677447464729600000&partner=&hide_thread=false Recorrimos la zona y definimos reactivar los trabajos de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, del Comité de Integración Ituzaingó-Ayolas, y de la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná. También propuse involucrar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. pic.twitter.com/X7U1VGg8ed — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) July 7, 2023

Valdés: "Vemos pretensiones del Paraguay de cambiar los límites"

Mucho más enfático fue el gobernador Valdés, quien catalogó al incidente como “un hecho profundamente perjudicial para la soberanía de nuestro país”.

“Las autoridades de ambas naciones deben iniciar diálogos diplomáticos para arribar a una solución definitiva y justa para los dos Estados ante esta situación”, planteó Valdés. Y reafirmó: “Desde Corrientes continuaremos con nuestro reclamo soberano, así como visibilizando el tema y trabajándolo desde la Cancillería Argentina y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado”.

“Esta no es una cuestión política, es una cuestión de soberanía argentina, estamos hablando de la puesta en riesgo de unos cien kilómetros del brazo del río Paraná y dejó a más de 2.500 pobladores argentinos rodeados de una pretendida jurisdicción paraguaya que no existe, que no tuvo conocimiento Corrientes y que tampoco pasó por el Congreso de la Nación, por eso están participando todas las bancadas del Senado y la Cancillería Argentina en este asunto", advirtió, según reproduce el portal El Litoral.

En declaraciones al portal Infobae a pocas horas del incidente, Valdés había equiparado la situación en ese tramo del Paraná con lo ocurrido con el Canal del Beagle en Tierra del Fuego y con los Hielos Continentales en Santa Cruz.

El Gobernador correntino consideró que existe una “vulneración” de los tratados entre la Argentina y Paraguay de 1856 (que fijó la libre navegabilidad del Paraná) y de 1973, donde se estableció que a pesar de la construcción de la represa Yacyretá (que cambió el comportamiento del río aguas abajo) no iban a variar los límites fronterizos.

"Vemos pretensiones del Paraguay de cambiarlos, por lo cual tenemos que tener la intervención de la Cancillería Argentina y del Congreso de la Nación, porque no hay autorización del mismo para cambiar los límites fijados por los tratados ”, aseveró.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgustavovaldesok%2Fstatus%2F1677426027180568577&partner=&hide_thread=false Junto al ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, @SantiagoCafiero, sobrevolamos Isla Apipé y abordamos el problema limítrofe entre #Argentina y #Paraguay a esa altura del río Paraná, en un hecho profundamente perjudicial para la soberanía de nuestro país. pic.twitter.com/pmSiQNm8Lq — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) July 7, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgustavovaldesok%2Fstatus%2F1677426033199312896&partner=&hide_thread=false Desde #Corrientes continuaremos con nuestro reclamo soberano, así como visibilizando el tema y trabajándolo desde la @CancilleriaARG y el Comité de Relaciones Exteriores del @SenadoArgentina. pic.twitter.com/PAJ2NJVFOU — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) July 7, 2023

