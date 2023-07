Faijá es uno de los hermanos José y Ángel Faija, dueños del Grupo DOTA. El otro, Eduardo Alejandro Zbikoski, dueño del Grupo Metropol. Ambas empresas operan la mayor parte de las líneas de transporte en la Argentina.

Los Faija, Grupo Dota

Doscientos Ocho Transporte Automotor S. A., más conocida por sus siglas DOTA, pertenece a la familia Faija. DOTA es la empresa operadora de colectivos más grande de Argentina, con un total de 180 de las 390 líneas operadas sólo en el AMBA. En algunos casos, se trata de líneas que realizan los recorridos más importantes del área.

Un informe de la Auditoría General de la Nación(AGN) de 2019 determinó que ese año el Grupo DOTA estaba vinculado al 67,42% de las líneas operadas por grupos empresariales en el AMBA.

Este Grupo está conformado por 77 empresas, de las cuales 67 son de servicios de transporte automotor de pasajeros; seis están dedicadas directa o indirectamente a actividades relacionadas con el transporte y tres desarrollan otras actividades. Existen 389 líneas de colectivos, de las cuales 180 pertenecen a DOTA, que cubren 733 ramales.

Cabe recordar que tras la tragedia ferroviaria de Once, que derivó en la caída de Trenes de Buenos Aires (TBA) y de Cometrans, el consorcio de colectivos que lideraba el clan Cirigliano, DOTA se convirtió en el principal operador del negocio de los ómnibus del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Actualmente, DOTA conforma el conglomerado de empresas más grande de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, transporta la mayor cantidad de pasajeros y embolsa mensualmente alrededor de $10.000 millones de subsidios tarifarios.

Además, es dueña de Megacar, representante de la empresa brasileña Agrale en Argentina y controla la carrocera de ómnibus TodoBus.

faija.jpg Una de las dos fotos de Ángel Faija que se encuentran en la web (muy perfil bajo...). Aquí, en una entrevista de 2016.

Según publicó el periodista Antonio Rossi en el portal LetraP, el líder camionero Pablo Moyano viene actuando como socio político importante de Faija, en el marco de la pelea gremial contra Roberto Fernández, líder de la UTA.

"Enrolado en el sector que comandan los dirigentes camioneros Hugo y Pablo Moyano, el grupo disidente de la UTA mantiene, desde mediados de la década pasada, un marcado enfrentamiento con la conducción del gremio que lidera el histórico Roberto Fernández", dice Rossi en el artículo en cuestión.

Urgente24 ya había dado cuenta del vínculo entre Moyano hijo y DOTA. Miguel Bustinduy, que lidera la Agrupación Juan Manuel Palacios -sector disidente de la UTA, en oposición a la actual conducción de Roberto Fernández- ha venido realizando muchas medidas de fuerza, las cuales contaron con el "apoyo tácito" del Grupo Dota.

"En todos los casos donde dejaron de prestar servicios para presionar a la cartera laboral, los integrantes de la lista opositora contaron con el apoyo tácito del grupo DOTA, al no establecer un diagrama mínimo de colectivos con personal jerárquico, ni tampoco proceder a sancionar y a descontar los días a los choferes que adhirieron a la medida de fuerza", asegura Antonio Rossi.

Y el periodista agrega: "Aunque no lo admitan públicamente, los dueños de DOTA se sienten más cómodos tratando las cuestiones laborales con el grupo opositor y no con la conducción oficial de la UTA. Cada vez que necesitan mostrarle los dientes a los funcionarios para sacar alguna medida o aumentar los subsidios, el grupo empresario cuenta con la ayuda de las huestes de Bustinduy para paralizar los servicio".

El 'amarillo' Zbikoski, Grupo Metropol

Eduardo Alejandro Zbikoski, nacido el 9 de julio de 1968 en Posadas, Misiones, dirige el Grupo Metropol, grupo de empresas que abarca cuatro áreas de negocios (transporte público de pasajeros, automotriz, agro e incubadora de proyectos digitales). Está integrado por La Nueva Metropol, TM S.A. y otras compañías que forman parte del grupo.

Es directivo del Grupo Metropol desde su creación en el año 2013. Dicha empresa mantiene operaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en la región de Cuyo y en el Litoral del país.

A lo largo de estos años Grupo Metropol fue adquiriendo líneas y empresas: por ejemplo, compró en 1996 la línea 65, dando inicio a la operación de Transporte Público de La Nueva Metropol, contando hoy con 27 líneas y 22 unidades operativas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Asimismo, en el año 2000 adquirió la empresa Chevallier , ingresando así en el negocio de media distancia (Once-Zarate).

Además, el grupo se dedica al rubro automotor (con concesiones de Toyota) y al mundo agropecuario.

Según aporta el diario Tiempo Argentino, Eduardo y Javier Zbikoski son los directores del Grupo Metropol, y hermanos de otro empresario del mundo del transporte: Marcelo. Los tres provienen de Misiones, donde crecieron bajo el ala del ex gobernador Ramón Puerta, luego referente del macrismo en toda la región. De ahí que Massa haya mencionado su apodo de "amarillo".

El grupo no está exento de polémicas. En 2017, Eduardo Zbikoski fue investigado por la Justicia por una presunta maniobra a través de las líneas 194 y 195 para cobrar subsidios que no le correspondían. La normativa establecía que los "servicios diferenciales" no percibían compensaciones económicas, por lo que La Nueva Metropol recortó recorridos para volverlos "expresos" y así recibir sumas extras.

La causa recayó en un juzgado federal, donde también llegó la denuncia contra Eduarzo Zbikoski por golpes de puño a Roberto Domecq, gerente de control técnico de la CNRT, quien había declarado como testigo en la causa.

Del 2016 al 2019 fueron años de gran crecimiento para los hermanos, que en algunos casos tuvieron ventajas como las rápidas autorizaciones a la adquisición de firmas y beneficios en organismos como la Aduana. Marcelo, por ejemplo, le compró las lí­neas del Grupo Plaza (entre ellas las 61 y 62, de característico color rojo) a los Cirigliano.

eduardo-zbikoski.jpg Eduardo Zbikoski, en la foto de su biografía en el Grupo Metropol.

Según el sitio misionero Minuto de Cierre décadas atrás se realizó una obra clave: el puente binacional San Roque González de Santa Cruz, que une la capital misionera con Encarnación del lado paraguayo. "Ese puente, que relanzó a las empresas de Franco Macri como constructoras de obra pública, se hizo no sólo para automóviles y peatones, sino que también lo surca el Tren Binacional Posadas-Encarnación. El mismo está a cargo del llamado Grupo Z, cuyo dueño y CEO es Marcelo Zbikoski, quien se hizo con el control del mismo, así como casi todo el transporte en colectivos de Posadas, desplazando inclusive a sus hermanos".

Marcelo enfrentó cargos judiciales en su tierra natal acusado de utilizar el servicio de trenes que une Posadas con Paraguay para ingresar autopartes sin declarar.

Los hermanos dueños del Grupo Metropol fueron noticia también en 2020, cuando la AFIP (a través de 16 operativos) detectó una deuda de impuestos de más de $223 millones.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Muertos en listas de JxC: Tras Córdoba, Santiago del Estero

Sembrar nubes, la propuesta chilena que gestiona Uruguay

Google TV permite ver 800 canales gratis: El paso a paso

Mercado pago se despide del QR y recibe el pago contactless

Estalló Novaresio vs. Franco Rinaldi por discriminación: "Sumamente agresivo"