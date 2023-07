Colectivos de Ciudad de Buenos Aires: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188

Colectivos de Provincia de Buenos Aires: 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 Almirante Brown, 520 Lanús, 570

En el escrito difundido desde la organización, explicaron: “Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires donde ya Fernández no sólo no consigue firmar un acuerdo - luego de prometer que si no conseguía un acuerdo salarial se iría del gremio- sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado”.

lista-azul-UTA-paro.jpg

El conflicto se da en el marco de una disputa sobre el pago del aumento a los trabajadores. Las compañías del sector afirman que no tienen los recursos económicos para pagar el aumento que aprobaron las autoridades nacionales y desde el Gobierno aseguran que se transfirió “un incremento suficiente para pagar los aumentos salariales de los trabajadores”.

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación informaron esta tarde que se abonaron $27.000 millones a las empresas prestatarias del servicio durante esta semana. “Lo que significa $6500 millones más que el mes anterior”, agregaron en el comunicado.

En ese sentido, expusieron a las empresas: “Se trata de un incremento suficiente para pagar los aumentos salariales de los trabajadores y trabajadoras que deben cobrar su salario el quinto día hábil del mes”.

“Asimismo, en este anticipo está contemplada la actualización de los costos no salariales, como el combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril”, cerraron.

----------------

