Para Alberto Fernández, La Rioja es Catamarca y Raúl es Ricardo

"Debemos ser el Gobierno que más dinero aportó al norte grande", aseguró.

En otro tramo, hubo alguna confusión con la cantidad de casas entregadas. "6500 casas que hicimos y terminamos, debe ser hoy en día la casa 117 mil que construimos y entregamos, no claro, 14 mil, acá me marca Raúl... porque yo le digo que en política no es todo lo mismo. Acá hay 117 mil familias que tienen casa, que pagan un crédito pero que es en base ", dijo el Presidente, a quien Jalil corrigió por el número.

En el acto de entrega de 90 viviendas a familias en el barrio Valle Chico de San Fernando del Valle de Catamarca, Alberto Fernández se refirió luego a que el próximo domingo se va a "declarar la independencia energética" cuando se dé por terminado el gasoducto Néstor Kirchner, en un acto que se realizará el domingo en Salliqueló, del que también participarán Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

"Es una obra que comenzamos en plena pandemia y la terminamos en tiempo récord, que cruza toda la Argentina desde los Andes hasta el centro de Buenos Aires. Para el segundo tramo vamos a llamar a licitación antes de que termine este gobierno. Son dólares que ingresan para la Argentina que los necesita", aseguró.

Llegando al final de su discurso, Alberto Fernández empezó a mostrarse más eufórico, levantando la voz, para cerrar el acto al grito de "cuando llegue la hora de votar, no se olviden, por favor les pido, no se olviden, acompañen a Raúl y acompañen a Sergio a nivel nacional, porque ahí está el futuro que los argentinos y argentinas merece".

----------------

Más contenido en Urgente24:

Escándalo: Diputada blanqueó que JXC vende lugares en listas

Santiago Cafiero: "A mí también me complica que la Playadito valga una luca"

Rossi espera PASO "amigable", pero Grabois dispara: "Fingen demencia"

Llegó encuesta electoral al Patria (con algunas sorpresas)

Prohibido hablar de Nicky Caputo (Javier Milei)