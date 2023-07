Llegó encuesta electoral al Patria (con algunas sorpresas)

El candidato presidencial de La libertad avanza pierde 4,8% puntos y se ubica en el 16,4%. De esa forma quedá a más de 10 puntos de meterse en la pelea por el balotaje, en la medición por espacio.

analogias-espacios-diferencial-jun23.jpg Diferencial en la medición por espacio en relación a la encuesta previa.

La caída de Milei explicaría en mayor medida el crecimiento de JxC, ya que buena parte de los votos que perdió se habrían trasladado a la coalición opositora. Es otra noticia desagradable para el oficialismo, que necesita que Milei se sostenga para que JxC no aumente su caudal electoral.

UP, en cambio, se habría beneficiado de una parte de la retracción de los indecisos y los votos en blanco, que también habría impulsado un leve crecimiento de la Izquierda.

En tanto, si se toma la intención de voto de las fórmulas, algunos números cambian. UP puede celebrar que el binomio Sergio Massa-Agustín Rossi es el más elegido, con el 28,3%. Si a esto se le añade el 4% que consigue la lista de Juan Grabois, UP acumula una intención de voto del 32,3%. Los guarismos confirman el dato de otras encuestas: por ahora Massa no generó un crecimiento del espacio con la mera confirmación de su candidatura.

JxC, por su parte, tiene a Patricia Bullrich-Luis Petri liderando la interna con el 21,1% y a Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales después, con el 11,6%. La sumatoria arroja un 32,7%.

Se trata de un empate aún más ajustado entre las principales coaliciones.

analogias-formulas-jun23.jpg Medición por fórmula.

La preponderancia de Bullrich también es algo deseado en el búnker de Sergio Massa, ya que creen allí que es más fácil recolectar votos de centro si una expresión más radicalizada de JxC entra al balotaje. O incluso a una primera vuelta. Además, hay un convencimiento de que la dirigente del PRO no retendrá todos los votos de Larreta en caso de ganar la primaria opositora.

Sin embargo, una vez superada la PASO habrá que ver qué pasará con los votos de Milei. Si se mantiene la tendencia del sondeo de Analogías, el crecimiento de JxC podría acelerarse. Además, si Bullrich gana la primaria opositora, podría -por tener un perfil parecido- absorber votos libertarios.

A la fórmula de Javier Milei-Victoria Villarruel le va mejor que en la medición por espacio, ya que saca un 17,8%, aunque sigue quedando lejos de lo que suman las opciones de UP y JxC, que acentúan la polarización. Milei, no obstante, consigue en este sondeo ser el 3er candidato más votado.

