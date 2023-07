Primero pidió una cuestión de privilegio Myriam Bregman, para presentar una "moción contra José Luis Espert".

"Esperamos que sea fuertemente repudiado Espert y los diputados que lo siguen", comenzó Bregman. Y fustigó: "un diputado que no pudo ni dirigir un bloque en esta cámara, y que terminó de colectora de Larreta quiere proscribir a la Izquierda".

"Quiere dejar sin representación política a la Izquierda, pero no va a poder prohibir a la Izquierda. Al proscribirnos a nosotros y nosotras está proscribiendo a los miles que nos votaron para que estemos acá", continuó.

"Llama la atención que Espert nos llama sediciosos a nosotros, cuando él en plena pandemia acompañó un motín policial. Ahí está... es parte de estos diputados a los que se les cae la baba cuando las grandes patronales agrarias salen a hacer lock out, cortan las rutas... ahí le encanta, acompaña, aplaude, se embandera, pero a nosotros nos dice sediciosos".

"Espert se quiere hacer el gallito como se hacía el ausente, una vez más diputado Milei, que nos decía 'zurdo van a correr'. Bueno, le avisamos que nosotros y nosotras no vamos a correr a ningún lado ni cambiar nuestros principios o valores, tenemos palabras y dudo que ellos puedan decir lo mismo", fustigó.

"Nosotros no solo damos pelea en el recinto sino que nuestra obligación es dar pelea en las calles, acompañando las protestas populares", aseguró Myriam Bregman.

Diputada Bregman, Myriam - Sesión 05-07-2023 - CP

Como Espert fue aludido, tomó la palabra luego y fue con todo contra la diputada que lo precedió: "Bregman debe ser de las primeras negacionistas que yo conozco de la Izquierda... el muro de Berlín se cayó, diputada, no existe más la alucinación en la que usted vive. Yo no quiero proscribir a nadie, yo quiero que se aplique la laye. Mal que le pese, en la Argentina no rige la Constitución de la Unión Soviética", replicó con ironía.

"Ustedes fueron a Jujuy a violentar la Constitución”, denunció Espert. “Los denuncié por sedición porque son una vergüenza para esta Cámara, son delincuentes, porque han cometido el delito de sedición ”, arremetió.

"A mí no se me cae la baba con ningún piquete... mire, ustedes no tienen idea porque el único barro que han pisado en su vida laburando es el barro de algún charco. Mi familia y yo laburamos el campo desde que he venido a este mundo, y le aseguro que me cagué de frío en el medio de la nada cuando mi padre me parió junto a mi madre a los 5 años y nacimos en el medio del campo (SIC). No me va a contar usted lo que es laburar en el campo".

"Usted diputada Bregman alucina, no está en la Unión Soviética, está en la Argentina", remató Espert.

Diputado Espert, José Luis - Sesión 05-07-2023 - CP

A su turno, Nicolás del Caño lo acusó de ser un “burro” por no diferenciar que los dirigentes del FIT son "trotskistas". “Vaya y lea, no diga que nosotros apoyamos a la Unión Soviética de Stalin".

“Usted es un aplaudidor serial de Morales y Larreta. Y nos dice sediciosos pero usted apoyó un motín policial durante la pandemia”, arremetió Del Caño.

Diputado Del Caño, Nicolás - Sesión 05-07-2023

------------

