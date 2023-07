Furia por Mecha Martínez, la piquetera con iPhone 14 PRO Max

Ella intentaba imponer su discurso de Izquierda: "¿Vos querés saber qué está pasando en nuestros barrios y a cada uno de estos pibes que viven en la calle y no comen? No es un problema de piquetes (...) La Barrick Gold no importa, la contaminación del agua no importa", se defendía de las acusaciones de contaminación e intoxicación de vecinos en medio de columnas de humo negro que no permitían respirar y un piquete que bloqueó toda posibilidad de escapar de allí.