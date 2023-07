Cocaína en la Casa Blanca: Investigan el escándalo (no es la 1era vez)

Según el diario que dio la primicia, The Washington Post, un portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dijo que la sustancia no “representaba una amenaza”.

“Está sometiéndose a más pruebas para determinar de qué se trata y que las autoridades están investigando cómo llegó a la Casa Blanca. El departamento de bomberos de DC determinó que la sustancia, que se encontró en un área de trabajo del ala oeste, no representaba una amenaza”.

Guglielmi dijo que hay “una investigación sobre la causa y la manera” de cómo la sustancia ingresó a la Casa Blanca.

Si bien el descubrimiento ocurrió en importante rincón de la Casa Blanca - el ala oeste está unida a la mansión ejecutiva donde vive el presidente y alberga la Oficina Oval, la sala del gabinete y el área de prensa, y las oficinas del personal del mandatario- Joe Biden estaba afuera de la ciudad, en Camp David pero regresó a la Casa Blanca el martes por la mañana, según reportaron autoridades de la residencia presidencial.

¿Cómo pasó?

Como toda prueba preliminar sus resultados no son concluyentes. Las fuentes a diversos medios comentaron que la sustancia encontrada en una bolsa Ziploc es cocaína pero nadie se atreve a confirmar con cien por ciento de seguridad.

Por ello, el Servicio Secreto insistió en que investiga “la causa y la forma" en que la sustancia entró en la Casa Blanca.

Declaraciones verosímiles de dos funcionarios no autorizados a hablar sobre la investigación aseguraron a The Associated Press que la supuesta cocaína se encontró en "en un área accesible para los grupos de turistas, no en ninguna oficina en particular del ala oeste", insinuando que algunos de los numerosos visitantes habrían hecho una siniestra broma.

Lo extraordinario es que no sería la primera vez que sucede el insólito suceso en la sede residencial del presidente de Estados Unidos, aunque son casos que incluyen otros estupefacientes.

image.png Snoop Dogg afirmó haber fumado marihuana en la Casa Blanca en 2013 durante la presidencia de Obama.

El famoso rapero Snoop Dogg comentó en el pasado que había logrado fumar marihuana en un baño en 2013 cuando Barack Obama estaba en el poder. En diálogo con radio SiriusXM contó:

"Estamos en la Casa Blanca, ya me entiendes, para una celebración o lo que sea, para el pianista Herbie Hancock. Tuvimos una pequeña cena y les pregunté dónde estaba el baño. Me deslizo hacia el baño. Compruebo los alrededores, me aseguro de que no hay nadie. Enciendo un pañuelo de papel, solo para ver si pasa algo. Lo siguiente que hago es sacar esa cosa de mi calcetín".

The Guardian desenterró del pasado otro suceso similar. El famoso cantante de Country, Willie Nelson, también confesó en sus memorias "It's a Long Story", publicadas en 2015, haber fumado un porro en el techo de la Casa Blanca, con un íntimo amigo de allí, cuya identidad no reveló, en el año 1977 durante la administración de Jimmy Carter.

"Fumarse un 'joint' en el techo de la Casa Blanca, eso me hizo reflexionar", escribió en una parte del libro autobiográfico donde cuenta que 2 días después de haber salido de prisión por posesión de cannabis en las Bahamas, el presidente Jimmy Carter lo había invitado a su residencia para agradecer su apoyo por su aporte en la campaña de 1976.

Y otro no menos escandaloso. El actor británico Erkan Mustafa consumió marihuana y cocaína durante una visita a la Casa Blanca en el marco de la campaña antidrogas "Just Say No" de la primera dama Nancy Reagan.

