“El valor del pasaje se debita de la caja de ahorro del titular, con solo acercar el plástico al dispositivo de cobro. A diferencia de las tarjetas prepagas de transporte, el modelo es pospago, es decir, no requiere carga de saldo para viajar, ya que el valor de los viajes realizados es debitado directamente de la cuenta del cliente. No tiene costo adicional y no requiere habilitación previa,” explicaron en Bancor.