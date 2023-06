"Si la solución es la PASO y pelearnos entre nosotros en una Argentina con un nivel de endeudamiento y el retorno del FMI catastróficos...", dijo.

"Como militante sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas de la sociedad muy graves", dijo y lo contrastó con que "el Presidente y presidente del partido se embanderó en hacer PASO".

Sugirió que el Presidente, del que se emitió un mensaje grabado antes de los discursos, no hacía "comprensión de contexto" y recordó la carta de los gobernadores pidiendo lista de unidad cuando al mismo tiempo "teníamos a la ministra de Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz) planteándole internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires".

Luego contó su versión de la definición de las candidaturas. Aseguró que le anticipó en una reunión el lunes pasado al ministro de Economía que si había una lista de unidad que él encabezara, su sector la apoyaría. Caso contrario, relató, "si hay PASO, nuestra fuerza va a ir con candidato propio, va a ir con Wado" de Pedro, el ministro del Interior, presente en el acto. CFK destacó a 'Wado' y dijo que "él va a donde le sirva al proyecto" algo que ponderó como una actitud "de muy pocos, poquitísimos".

También contó que le pidieron bajar a Daniel Scioli, quien defendió su postulación hasta último momento. Dijo que "no se puede obligar a nadie" a actuar contra su voluntad. Confirmó un contacto con el embajador en Brasil que dijo que fue en "excelentes" términos y remarcó la relación de "respeto" que los une.

Aseguró que "no es cierto" que los gobernadores no querían a de Pedro como candidato, sino que "querían lista de unidad", pero que el ministro "no iba a tener el consenso del Presidente".

Luego relató que todó terminó en un acuerdo en el que se le concedió al Presidente ubicar en las listas de diputados nacionales para Tolosa Paz y el canciller Santiago Cafiero. "En esto terminaron las PASO en la Repúlbica Argentina", dijo.

Le hizo un reconocimiento a Agustín Rossi, exponiendo la cercanía con el jefe de Gabinete a pesar de que últimamente se lo cuenta en el redil de Fernández. De hecho, la Vice dijo que fue su hijo Máximo Kirchner el que pidió que Rossi "vaya" como compañero de fórmula de Massa.

"La política también es conducir el desorden", dijo en respuesta para quienes se espantan por las internas en el oficialismo. "El orden está en los cementerios, nadie discute", dijo.

Más contenido de Urgente24

Sergio Massa, con CFK: "Podemos limitar a los que quieren quitar derechos"

Furioso Mario Ishii contra Máximo: "No está a la altura de la circunstancias"

Explosivo spot de Larreta contra Patricia Bullrich sobre inseguridad

Luis Juez llora por Larreta pero su pasado lo persigue