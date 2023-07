Caso Cecilia y ahora el campo: Se le complica a Capitanich

Reclamos

Desde las filiares chaqueñas de la FAA están reclamando el retraso de 180 días del pago por la emergencia 22/23, una asistencia extraordinaria de combustible por $400 millones y una solución para los productores algodoneros que no pueden colocar el producto por un problema de saturación del mercado.

Además, según reprodujo el diario La Nación, indicaron que en la provincia hay departamentos con tres años consecutivos de sequía, “con graves consecuencias en la producción y para ellos se necesita una mirada especial”.

“El productor necesita este combustible para trabajar y no dejar su actividad, porque con las complicaciones a nivel nacional que por los bloqueos de AFIP, que no dejaron levantar en tiempo y forma la cosecha de soja, se perdió el beneficio del dólar soja, que además fue una política pensada y armada a la medida de los grandes productores y exportadores del centro del país. El pequeño productor del Chaco no pudo acceder a este beneficio porque la cosecha de soja en Chaco quedó fuera del plazo establecido para las liquidaciones”, remarcaron.

Algodón sin precio ni compradores

En cuanto a la situación del algodón, los productores afirman que “el productor no está sabiendo qué hacer con el algodón en los campos; no hay compradores, no hay precios de referencia ni dinero para afrontar los servicios de flete y cosecha, entonces se exige la inmediata puesta en marcha del Mercal, como forma de regular y transparentar el mercado”.

“Necesitamos que el gobierno comprenda la gravedad de la situación. La naturaleza de nuestro reclamo tiene que ver con acceder a recursos para subsistir haciendo lo que sabemos hacer y queremos seguir haciendo, que es trabajar la tierra”, concluyó el pronunciamiento de los federados.

