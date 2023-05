Radio 10 desespera por Radio Rivadavia y llama a Nancy Pazos

Sería a partir de este lunes 29 de mayo, según confirmó el periodista Pablo Montagna, de 13 a 15, que hasta el momento era una franja de Edith Hermida.

Sin dudas, su perfil antiMacri y dialoguista con sectores moderados del Frente de Todos, como el Frente Renovador, o de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, ayudan a reforzar el giro al centro que busca el Grupo Indalo en todos sus medios.

El temor del FdT de quedar tercero en las próximas elecciones es real, y ante esto, CFK decidió tomar el toro por las astas y pegar un suave pero evidente giro al centro al apersonarse en C5N para ser entrevistada por Pablo Duggan, de intenso pasado anti kirchnerista, y elogiar al liberal Carlos Maslatón. En este marco, el Grupo Indalo busca imitar su accionar.

La última prueba de esto fue el intento desesperado de Radio 10, la emisora perteneciente a susodicho conglomerado de medios, de reincorporar al histórico conductor Oscar Gónzalez Oro. Sucede que el locutor, a diferencia de lo que propone la línea editorial del medio, es profundamente opositor y terminó rechazando la propuesta pese a su interés inicial.

"Yo mismo te critiqué mucho, después me di cuenta de mi error", le dijo un muy servicial y hasta dócil Duggan a la Vicepresidenta, quien fiel a su estilo filoso aprovechó para sobrar al conductor: "Eras muy odioso".

Pese a la chicana, es menester indicar que, en un pasado, CFK jamás hubiese estado dispuesta a ser entrevistada por un periodista que la cuestionó por años e incluso escribió dos libros contra ella y su gestión. Pero esta Cristina es diferente, porque ante todo es consciente de que la situación del oficialismo es crítica.

Este mismo motivo explica su trato simpático con Maslatón, a quien desbloqueó luego de varios años en Twitter e incluso coqueteó con él afirmando que "le encantaba" pese a sus diferencias ideológicas.

image.png

Lo que ocurre es que, tal y como la propia ex mandataria indicó, "esta es una elección de tercios en la que lo importante no es el techo sino el piso para poder entrar al balotaje". Dicho de otra manera, dentro del Frente de Todos saben que llegar a la segunda vuelta no está asegurado.

De este modo, el holding propiedad de Cristóbal López y Fabian de Sousa se esfuerza por ablandar la carga ideológica de sus ciclos y para ello intentó repatriar a González Oro, que justamente debido a ese motivo se desvinculó del medio en primer lugar.

Mientras que el temor de parte de la coalición gobernante es no alcanzar el piso mínimo de votos, el Grupo Indalo, y puntualmente en Radio 10, se desesperan ante el repunte de Radio Rivadavia tras la llegada de Marcelo Longobardi a su primera mañana y la posibilidad de que le arrebate el tercer lugar en el ranking de rating

Lamentablemente para la empresa no le bastó con que demostrar una absoluta falta de ideas al considerar al retirado González Oro como una solución. Además de esto, el conductor rechazó la propuesta, e irónicamente, manifestó que tomó su decisión luego de haber visto el reportaje a la Vicepresidenta en C5N el pasado jueves 18 de mayo.

